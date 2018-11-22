استطلاع شَمِلَ 28 دولة.. 5 مخاوف تُقلق سكان العالم

محمد بن مسعود - الدمام - أظهر أن 60% من البشر يرون الأمور تتجه نحو الأسوأ

أظهر استطلاع لشركة "إبسوس" للأبحاث والاستشارات، أن ستة من بين عشرة أشخاص حول العالم، يرون أن أحوال بلادهم تسير نحو الأسوأ.

وبحسب نتائج الاستطلاع التي نُشرت الأربعاء؛ فإن 60% من البشر حول العالم يرون أن منحى الأمور في بلدانهم يتجه نحو الأسوأ؛ فيما لا يزال الفساد المالي والسياسي أكثر ما يخيف المواطنين.

وشمل استطلاع المؤسسة الذي أُجري في سبتمبر، عينات من 28 دولة حول العالم، حسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية:

وتتركز أبرز المخاوف عند المواطنين في العالم حول:

* الفساد المالي والسياسي (34%).

* البطالة (33%).

* الفقر ونقص العدالة الاجتماعية (33%).

* الجريمة والعنف (31%).

* الرعاية الصحية (24%).

أما على المستوى الأمريكي، فتختلف الأمور التي تؤرق المواطنين؛ حيث تفوقت الرعاية الصحية على كل شيء بنسبة 36%، تلاها العنف والجريمة بـ31%، ثم ضبط قواعد الهجرة بـ29%، والفساد المالي والسياسي بـ28%.