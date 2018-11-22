السعودية اليوم / جامعة نجران تنظم ورشة عمل لطالبات الدراسات العليا عن "تصميم الاستبانات إلكترونيا"

عام / جامعة نجران تنظم ورشة عمل لطالبات الدراسات العليا عن "تصميم الاستبانات إلكترونيا"
نجران 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
نظمت جامعة نجران ممثلة بوكالة كلية التربية للدراسات العليا والبحث العلمي، أمس، ورشة عمل بعنوان "تصميم الاستبانات إلكترونيا وتحليلها "، وذلك بمقر الكلية.
واستهدفت ورشة العمل طالبات الدراسات العليا بالكلية لتعريفهن على مفهوم الاستبيان، و تحديد ضوابط صياغة أسئلته، وتوضيح الأخطاء الشائعة في تصميمه لتجنب الوقوع فيها عند التصميم،إضافة إلى تعريف الطالبات بالمقارنة بين الاستبيان التقليدي والإلكتروني على تطبيق" قوقل درايف"، وكيفية التعامل مع الردود و تحليلها .
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09:12ت م
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