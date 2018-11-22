السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المصرية

القاهرة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة مقتل فلسطيني جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.وتحدثت عن خرق مليشيا الحوثي المدعومة من إيران للهدنة في مدينة الحديدة باليمن، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومة الشرعية.وأخبرت صحف الخميس عن مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مؤتمر حوارات المتوسط، والذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما.وسلطت الضوء على نفي روسيا ما تردد عن مزاعم حول اتفاق بين موسكو وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشأن رفع العقوبات جزئيًا عن إيران مقابل رحيل القوات الإيرانية من سوريا.وأخبرت عن مقتل 15 من عناصر تنظيم داعش داخل نفق خلال عملية تفتيش في محافظة صلاح الدين شمال العراق.محليًا.. أبرزت صحف مصر تشديد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على إيمان مصر بأهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية وتحرير التجارة البينية.// انتهى //09:12ت م0016