السعودية اليوم / محاضرة بدعوي المشعلية بنجران غداً

نجران 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمشعلية في منطقة نجران، غداً، محاضرة في قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، وذلك بمسجد طارق بن شهاب بالمشعلية.وتأتي المحاضرة التي تُقام بعد صلاة المغرب، ضمن أنشطة وبرامج المكتب الدعوية خلال هذا العام.// انتهى //09:02ت م0015