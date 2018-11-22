السعودية اليوم / " أهمية الدعاء" محاضرة بتعاوني جنوب حائل

عام / " أهمية الدعاء" محاضرة بتعاوني جنوب حائل

حائل 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل الأحد المقبل, محاضرة بعنوان " أهمية الدعاء " .

وتأتي المحاضرة التي يلقيها عبدالكريم بن صالح السلامة بمسجد ممدوح آل علي ضمن مناشط المكتب التوجيهية.

// انتهـــى //

09:00ت م

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حائل 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل الأحد المقبل, محاضرة بعنوان " أهمية الدعاء " .وتأتي المحاضرة التي يلقيها عبدالكريم بن صالح السلامة بمسجد ممدوح آل علي ضمن مناشط المكتب التوجيهية.// انتهـــى //09:00ت م0013

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