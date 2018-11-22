عام / أمطار متفرقة على منطقة جازان

جيزان 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

هطلت الليلة الماصية, أمطار متفرقة على منطقة جازان، شملت محافظات العارضة و فيفا, والدائر بني مالك, وهروب, ومراكز الحقو, ومنجد ووساع ورزان وقيس والقصبة والحميرة وآل زيدان ودفا وعثوان, وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

جعلها سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

08:40ت م

0009



جيزان 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسهطلت الليلة الماصية, أمطار متفرقة على منطقة جازان، شملت محافظات العارضة و فيفا, والدائر بني مالك, وهروب, ومراكز الحقو, ومنجد ووساع ورزان وقيس والقصبة والحميرة وآل زيدان ودفا وعثوان, وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.جعلها سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //08:40ت م0009

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / أمطار متفرقة على منطقة جازان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .