السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يتفقد بلدية مدركة والمناطق التابعة لها

عام / أمين العاصمة المقدسة يتفقد بلدية مدركة والمناطق التابعة لها
مكة المكرمة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
تفقد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أمس بلدية مدركة والمناطق التابعة لها،وقف خلالها على سير المشاريع الخدمية المنفذة وتدشين بعض التطبيقات الإلكترونية الإدارية والخدمية التي تسهم في تطوير وتحسين الإجراءات التنظيمية وجودة الخدمات المقدمة .
واجتمع القويحص مع أعضاء المجلس البلدي لـبلدية مدركة واستمع خلال الاجتماع إلى أبرز الإنجازات المحققة والمعوقات والصعوبات التي واجهت المجلس ومطالب واحتياجات أهالي المحافظة،فيما التقى محافظ الجموم عمران الزهراني وناقشا احتياجات المحافظة من المشروعات البلدية مؤكداً حرص الأمانة على سرعة إيجاد الحلول وصولاً لتقديم أفضل الخدمات .
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