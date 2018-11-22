شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم الخميس .. عيار 21 يسجل 129.44 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، 147.93 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 135.60 ريال. أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 129.44 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 110.95 ريال، أما أسعار الذهب عيار 14 فسجلت 86.29 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 73.96 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,601 ريال، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,036 ريالاً، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 147,929 ريالاً.

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