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شكرا لقرائتكم ضبط 769 مخالفة في عيادات الأسنان خلال 3 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - ضبطت وزارة الصحة، مساء أمس الأربعاء، معمل أسنان مخالفاً في شقة سكنية في الخبر.
ويأتي ذلك خلال اليوم الثالث من الحملة الرقابية على عيادات الأسنان، حيث تمت زيارة 267 عيادة وضبط 769 مخالفة في جميع مناطق المملكة.
وحثت وزارة الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه المخالفات بالاتصال على الرقم ٩٣٧.
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