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شكرا لقرائتكم طقس الخميس .. أمطار رعدية ورياح على 13 منطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، والدوادمي، وحفر الباطن، والقيصومة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.
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