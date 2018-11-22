الان تتابع وظائف للجنسين بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الدمام- الخليج 365:

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة بمسمى معيد ومحاضر للرجال والنساء في مختلف أقسام وتخصصات الجامعة وذلك حسب التفاصيل التالية:

كلية الطب (معيد)

– التخدير (رجال)

– التشريح (رجال ونساء)

– الكيمياء الحيوية (رجال)

– طب جراحة العظام (رجال)

– الطب النفسي (رجال)

– جراحة المسالك البولية (رجال ونساء)

كلية الهندسة (معيد)

– الهندسة الميكانيكية والطاقة (رجال)

– الهندسة البيئية (رجال)

– الهندسة المدنية والتشييد (رجال)

كلية التربية (معيد)

– أصول التربية (رجال ونساء)

– رياض الأطفال (نساء)

– علم النفس (نساء)

كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل (معيد)

– اللغة الإنجليزية (نساء)

– رياض الأطفال (نساء)

– الحاسب الآلي (نساء)

– الرياضيات (نساء)

– الفيزياء (نساء)

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة (معيد)

– علم النفس (رجال ونساء)

– اللغة الإنجليزية (رجال ونساء)

– الاحصاء (رجال ونساء)

كلية إدارة الأعمال (معيد)

– المحاسبة (رجال)

– العلوم المالية والمصرفية (رجال)

– نظم المعلومات الإدارية (رجال)

– إدارة الأعمال (رجال ونساء)

– الأساليب الكمية (رجال)

– التسويق (رجال)

– الاقتصاد (رجال)

كلية الهندسة (محاضر)- الهندسة الطبية الحيوية (نساء)

ومن ضمن الشروط العامة للتقديم: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم حاصلاً على البكالوريوس من جامعة سعودي أو جامعة معترف فها بتقدير جيد جداً كحد أدنى بالإنتظام (لمرتبة معيد).

أن يكون المتقدم حاصلاً على الماجستير بتقدير جيد جداً في درجة البكالوريوس كحد أدنى بالإنتظام في تخصص الهندسة الطبية الحيوية (لمرتبة محاضر).

معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم وأن لا يتجاوز العمر وقت التقديم (28) سنة لوظائف معيد، ولا يتجاوز (34) سنة لوظائف محاضر.

أن يقدم المتقدم على الأقل رسالتي توصية ذات علاقة بطلب التعيين من أعضاء هيئة تدريس أشرفوا على تدريسه بالمرحلة الجامعية.

مع ضرورة إجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالقسم (الامتحان التحريري، إتقان اللغة الإنجليزية أو التوفير أو أيلتس بما يعادل (5.0)، إجازات الحاسب وغيرها).

التوقيع على تعهد خطي بمواصلة الدراسات العليا بالجامعات المرموقة عالمياً في مجال تخصصه وذلك في السنتين الأولى بعد المباشرة.

في حالة التقديم على وظيفة معيد أو محاضر يجب أن ألا يكون المتقدم على رأس وظيفة حكومية وسيتم استبعاده في حال ثبت خلال ذلك.

استيفاء أي متطلبات أخرى يقرها مجلس الجامعة بناءاً على توصية مجلس القسم والكلية المعنية وسيتم استبعاد الطلبات الناقصة أو التي دونت فيها معلومات غير دقيقة.

وسيتم التقديم من خلال موقع الجامعة : http://www.iau.edu.sa وذلك اعتباراً من اليوم الخميس 1440/3/14هـ وحتى نهاية دوام الخميس الموافق 1440/3/21هـ.