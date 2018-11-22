شكرا لقرائتكم خبر 15 أسرة تؤجل إخلاء عقارات النكاسة والكدوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

منحت الجهات المعنية بتطوير عشوائيات حي الكدوة وقوز النكاسة، الأهالي مهلة حتى الأحد المقبل لإخلاء عقاراتهم، والتي كان من المقرر إخلاؤها الأحد الماضي، تمهيدا لأعمال الإزالة وتهيئة المنطقة التي سينفذ عليها مشروعين تطويريين، بحسب معلومات حصلت عليها «مكة»، إذ تبين أن لدى بعض قاطني حي الكدوة، والذين لا يتجاوز عددهم 15 أسرة، تحفظا في إخلاء العقارات بدعوى أن ملاكها لم يطلبوا منهم الخروج، مما استدعى تدخل شيوخ من الجالية البرماوية لإقناعهم بإخلاء العقارات التي يقطنونها.

من جهة أخرى ما زال قاطنو حي النكاسة يصرون على البقاء في عقاراتهم وعدم مغادرتها، حتي تسلم لهم التعويضات، غير أن وجهاء من الجالية البرماوية تواصلوا معهم واستطاعوا إقناعهم بضرورة الإخلاء، مؤكدين لهم أن الجهات المعنية ستعمل على إسكانهم في شقق حتى تسليمهم التعويضات.

يذكر أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة أعلنتا في وقت سابق، أنه سيتم البدء في إخلاء العقارات الواقعة ضمن المشروعين في موعد أقصاه الأحد الموافق 10 ربيع الأول الحالي، وسيجري فصل التيار الكهربائي والخدمات الأخرى كافة عن العقارات الموجودة داخل منطقة التطوير تمهيدا لأعمال الإزالة.