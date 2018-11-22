حاويات هيدروليكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الأحساء

تعكف أمانة الأحساء ممثلة في وكالة الخدمات، على تركيب حاويات النفايات (الهيدروليكية المخفية) في الطرقات الرئيسة والمرافق العامة في المحافظة، ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإزالة مظاهر التلوث وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن الحاويات تمتاز بالمحافظة على الصحة العامة وتمنع تجمع الحشرات والتلوث البيئي كونها مغلقة وأرضية، ومناسبة أيضا للمظهر العام لنقاط تجميع النفايات، مضيفا أن السعة الاستيعابية للحاوية الواحدة تبلغ 1100 لتر من النفايات بما يعادل مرتين ونصف المرة للسعة الاستيعابية للحاويات التقليدية، وتمتاز بالتخلص من الروائح الصادرة من الحاويات.