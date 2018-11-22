تنمية وطنية لأكبر بوابة برية حدودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الجوف

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 242 مشروعا تنمويا في منطقة الجوف بتكلفة إجمالية بلغت نحو 10 مليارات ريال، وذلك خلال حفل استقبال أهالي منطقة الجوف أمس الأول بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

إلى ذلك وجه الملك سلمان بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وذلك بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها للمنطقة.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مقر الحفل، أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد. وأديت العرضة السعودية ترحيبا بمقدم الملك سلمان، ثم عزف السلام الملكي.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين مكانه في الحفل، بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وقال الأمير بدر بن سلطان، في كلمة بهذه المناسبة «هذه الزيارة المباركة تأتي ضمن زيارات خادم الحرمين الشريفين التفقدية لمناطق المملكة للالتقاء بأبنائه، عادها نقطة تحول في مسيرة منطقة الجوف بما تحمله من بشائر خير للمنطقة، ولا سيما وقد حظيت - كغيرها من باقي مناطق المملكة - بالدعم والرعاية والاهتمام».

وأشار إلى أن جولات الملك سلمان في مختلف مناطق المملكة تؤكد حرصه أن يكون بين أبنائه المواطنين في كل هذه المناطق، والوقوف على احتياجاتهم، وتفقد أحوالهم، لافتا الانتباه إلى حكمة قيادة المملكة وحنكتها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وحتى عهدنا الزاهر الذي نعيشه في ظل خادم الحرمين الشريفين، حيث جعلوا من مسيرة التنمية أولوية لا تقبل التراجع، وتتحلى على الدوام بالطموح والاستمرارية ومواكبة كل جديد في جمع الشؤون، منوها برؤية المملكة 2030 بوصفها قفزة تنموية يسعى الجميع بجدية في مختلف القطاعات إلى تحقيق أهدافها.

بعد ذلك ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، ثم ألقى الدكتور أحمد بن عبدالله السالم قصيدة شعرية باللغة العربية الفصحى بهذه المناسبة، كما ألقى الشاعر خلف بن صالح الكريع قصيدة شعرية نبطية.

بعد ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور نقلا مباشرا من محافظات القريات، وطبرجل، ودومة الجندل، ومركز صوير بمناسبة الزيارة، كما شاهد عرضا مرئيا تناول المشروعات التي دشنها، ثم تفضل بتكريم المتميزين من منطقة الجوف، وتسليمهم جوائزهم.

وفي ختام الحفل تسلم خادم الحرمين وولي العهد هديتين تذكاريتين من أمير المنطقة، عقب ذلك تشرف أهالي منطقة الجوف بالسلام على الملك سلمان.

وكان خادم الحرمين الشريفين وصل إلى منطقة الجوف أمس الأول قادما من تبوك، حيث كان في استقباله ولي العهد وأمير منطقة الجوف ونائبه وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية في منطقة الجوف وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.

المكرمون

مؤسسة عبدالرحمن بن أحمد السديري، وتسلمها الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري، وتهدف لنشر الدراسات والإبداعات الأدبية ودعم الأبحاث والرسائل العلمية.

الطالبة غلا بنت عبدالله الخلف الشاعل الحائزة على لقب أصغر سفيرة لمبادرة (10KSA) الخاصة بمحاربي سرطان الثدي، ولقب سفيرة المؤتمر الخامس للإعاقة والتأهيل 2018 برعاية خادم الحرمين الشريفين.

المشروعات التنموية وتكلفتها

الصحة: 21

311 مليون ريال

الشؤون البلدية والقروية: 77

682.8 مليونا

البيئة والمياه والزراعة: 15

839.6 مليونا

الطاقة والصناعة والثروة المعدنية:

1.8 مليار ريال

الإسكان: 11

1 مليار ريال

التعليم: 82

4.2 مليارات

النقل: 22

1.2 مليار

مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة

- المرحلة الأولى

(سكاكا - دومة الجندل) 2,1 مليار ريال

استثمارات من القطاع الخاص لإنتاج 300 ميجاوات من الكهرباء تخدم 45 ألف وحدة سكنية 1 مليار ريال

- استغلال طاقة الرياح في دومة الجندل

طاقة تصل إلى 400 ميجاوات

تلبي احتياجات 70 ألف وحدة سكنية

- الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»

محطة قطار الشمال للركاب في منطقة الجوف 4 مليارات