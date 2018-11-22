تنبيهات متقدمة لـ4 مناطق: أمطار رعدية تُصحب بزخات بَرَد تؤدي لجريان السيول

محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد" نبهت الرياض وتبوك والجوف وعسير وجازان والباحة برياح مثيرة للأتربة تستمر حتى المساء

نشرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة 4 تنبيهات متقدمة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة المدينة المنورة والقصيم وحائل والحدود الشمالية، وتنبيهًا لمنطقة تبوك، وآخرَيْن للرياض والجوف وعسير وجازان والباحة.

وذكرت الهيئة في تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات بَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي لجريان السيول. وتشمل الحالة أبار الماتشي والمدينة المنورة والحناكية واليتمة والأكحل ومهد الذهب والعلا وخيبر وينبع والعيص والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.

وأوضحت أن منطقة القصيم تشهد حالة مماثلة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات بَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي لجريان السيول، وتشمل بريدة والرس والبكيرية وعنيزة والمذنب والنبهانية والطوالة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.

وكذلك أصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة حائل، قالت فيه إنها تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات بَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي لجريان السيول، وتشمل بقعاء وحائل وجبة والعقلة والشملى والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.

وفي التنبيه المتقدم الرابع خصت الهيئة منطقة الحدود الشمالية، وقالت إنها تشهد حالة مماثلة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات بَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي لجريان السيول، وتشمل رفحاء وقصيومة وفيحان ولينة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر خصت الأرصاد منطقة تبوك، ووصفت الحالة بها بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة، وتشمل تيماء وتبوك والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.

ونشرت الهيئة تنبيهًا خاصًّا بمنطقة الرياض، ذكرت فيه أن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة عفيف والدوادمي والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.

ونبهت الأرصاد منطقة الجوف أيضًا بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة سكاكا والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.

وكذلك نبهت منطقة عسير التي تشهد حالة مماثلة من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل أبها وخميس مشيط ومحايل وظهران الجنوب والنماص وخميس مطير الأجزاء المجاورة ، وتبدأ الحالة الساعة 13.00 ظهر الخميس وتستمر حتى الساعة 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الباحة هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل بلجرشي والمندق والرميضة وقلوة والمخواة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة الساعة 13.00 ظهر الخميس وتستمر حتى الساعة 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة جازان أيضا هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل فيفا والعارضة والريث والخوبة والشقيق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة الساعة 13.00 ظهر الخميس وتستمر حتى الساعة 19.00 من مساء الخميس.