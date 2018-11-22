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محمد بن مسعود - الدمام - قال فيها: يا خادم البيتين يا الشامخ البار.. دايم مواقيفك تحل القضية أشعل الطفل راكان العنزي حماس الجماهير بقصيدة شعرية، ارتجلها أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك في حفل إمارة وأهالي منطقة الحدود الشمالية بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-. وجاء في قصيدة الطفل راكان العنزي: يا خادم البيتين يا الشامخ البار ** دايم مواقيفك تحل القضية ‏يوم الدول تسقط وتغرق وتنهار ** عشنا بأمان وخير صبح وعشية وتشرف الطفل العنزي بالسلام على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بعد أن طلب الإذن بذلك في ختام قصيدته. زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الحدود الشمالية جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

شاهد.. طفل يشعل حماس الجماهير بقصيدة خلال حفل استقبال الملك بالشمالية عبدالحكيم شار الخليج 365 2018-11-22 أشعل الطفل راكان العنزي حماس الجماهير بقصيدة شعرية، ارتجلها أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك في حفل إمارة وأهالي منطقة الحدود الشمالية بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-. وجاء في قصيدة الطفل راكان العنزي: يا خادم البيتين يا الشامخ البار ** دايم مواقيفك تحل القضية ‏يوم الدول تسقط وتغرق وتنهار ** عشنا بأمان وخير صبح وعشية وتشرف الطفل العنزي بالسلام على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بعد أن طلب الإذن بذلك في ختام قصيدته. 22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440 02:01 AM اخر تعديل 22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440 04:11 AM قال فيها: يا خادم البيتين يا الشامخ البار.. دايم مواقيفك تحل القضية قال فيها: يا خادم البيتين يا الشامخ البار.. دايم مواقيفك تحل القضية أشعل الطفل راكان العنزي حماس الجماهير بقصيدة شعرية، ارتجلها أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك في حفل إمارة وأهالي منطقة الحدود الشمالية بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-. وجاء في قصيدة الطفل راكان العنزي: يا خادم البيتين يا الشامخ البار ** دايم مواقيفك تحل القضية ‏يوم الدول تسقط وتغرق وتنهار ** عشنا بأمان وخير صبح وعشية وتشرف الطفل العنزي بالسلام على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بعد أن طلب الإذن بذلك في ختام قصيدته.

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المصدر : الخليج 365