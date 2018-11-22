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محمد بن مسعود - الدمام - أصبحت مقصدًا للعائلات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع تصوير: فهد العنزي اكتست قرى جنوب المدينة المنورة بحلتها الخضراء، وتحولت الأرض إلى مقصد للمتنزهين من أهالي المنطقة وزوارها، حيث الخضرة والمياه التي تجري بين جنبات الأودية، وبين الجبال التي أسرت الناظرين لها، ورسمت لوحة من شلالات المياه، دفعت هواة التصوير لالتقاط الصور. وأصبحت القرى مع حلتها الخضراء مقصدًا للعائلات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. ورصدت عدسة "الخليج 365" مواقع الأعشاب الخضراء في "قرية أحمر والمضيق"، ومشاهد لمياه الأمطار التي شهدتها المنطقة.

شاهد.. قرى جنوب المدينة تكتسي بحلة خضراء تجذب المتنزهين بدر الجبل الخليج 365 2018-11-22 تصوير: فهد العنزي اكتست قرى جنوب المدينة المنورة بحلتها الخضراء، وتحولت الأرض إلى مقصد للمتنزهين من أهالي المنطقة وزوارها، حيث الخضرة والمياه التي تجري بين جنبات الأودية، وبين الجبال التي أسرت الناظرين لها، ورسمت لوحة من شلالات المياه، دفعت هواة التصوير لالتقاط الصور. وأصبحت القرى مع حلتها الخضراء مقصدًا للعائلات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. ورصدت عدسة "الخليج 365" مواقع الأعشاب الخضراء في "قرية أحمر والمضيق"، ومشاهد لمياه الأمطار التي شهدتها المنطقة. 22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440 01:52 AM أصبحت مقصدًا للعائلات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع أصبحت مقصدًا للعائلات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع تصوير: فهد العنزي اكتست قرى جنوب المدينة المنورة بحلتها الخضراء، وتحولت الأرض إلى مقصد للمتنزهين من أهالي المنطقة وزوارها، حيث الخضرة والمياه التي تجري بين جنبات الأودية، وبين الجبال التي أسرت الناظرين لها، ورسمت لوحة من شلالات المياه، دفعت هواة التصوير لالتقاط الصور. وأصبحت القرى مع حلتها الخضراء مقصدًا للعائلات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. ورصدت عدسة "الخليج 365" مواقع الأعشاب الخضراء في "قرية أحمر والمضيق"، ومشاهد لمياه الأمطار التي شهدتها المنطقة.

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المصدر : الخليج 365