"الجهني" يطالب "الأرصاد" بعدم إغلاق الرادار في الحالة الماطرة المرتقبة

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طالب زياد الجهني، الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، مسؤولي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعدم إيقاف الرادار عن المواطنين وهواة الطقس للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الأرصاد.
وتفصيلاً، قال "الجهني" عبر حسابه في تويتر: الشكر الجزيل لهيئة الأرصاد على جهودها التي بدأنا نلمسها، وأتمنى منهم مزيدًا من الاهتمام بخصوص توقُّف رادارات الأمطار وقت الحالات الممطرة؛ إذ أكاد أجزم أنه لا تمر حالة ممطرة بدون توقُّف للرادار. وهذا الذي أخشى أن يحدث في حالتنا الممطرة القادمة.
متمنيًا مراعاة من يحتاجون إليه من مواطنين وهواة الطقس وهم خارج منازلهم.
وعرج الجهني على الحالة الماطرة القادمة التي تبدأ اليوم الخميس، وتستمر 72 ساعة - بعد مشيئة الله -. والتوقعات تشير بهطول أمطار غزيرة من سُحب كاسرة، تبدأ من الغربية ومنطقة المدينة بشكل خفيف، وتشتد على منطقة مكة، بما فيها السواحل وجدة وما وحولها، ثم تنتقل الغزارة نحو القصيم، وبعد ذلك تتجه لمنطقة الرياض، بما فيها العاصمة، وأخيرًا تصل للشرقية محملة بالأمطار الغزيرة.
"الجهني" يطالب "الأرصاد" بعدم إغلاق الرادار في الحالة الماطرة المرتقبةهادي العصيمي الخليج 365 2018-11-22
طالب زياد الجهني، الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، مسؤولي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعدم إيقاف الرادار عن المواطنين وهواة الطقس للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الأرصاد.
وتفصيلاً، قال "الجهني" عبر حسابه في تويتر: الشكر الجزيل لهيئة الأرصاد على جهودها التي بدأنا نلمسها، وأتمنى منهم مزيدًا من الاهتمام بخصوص توقُّف رادارات الأمطار وقت الحالات الممطرة؛ إذ أكاد أجزم أنه لا تمر حالة ممطرة بدون توقُّف للرادار. وهذا الذي أخشى أن يحدث في حالتنا الممطرة القادمة.
متمنيًا مراعاة من يحتاجون إليه من مواطنين وهواة الطقس وهم خارج منازلهم.
وعرج الجهني على الحالة الماطرة القادمة التي تبدأ اليوم الخميس، وتستمر 72 ساعة - بعد مشيئة الله -. والتوقعات تشير بهطول أمطار غزيرة من سُحب كاسرة، تبدأ من الغربية ومنطقة المدينة بشكل خفيف، وتشتد على منطقة مكة، بما فيها السواحل وجدة وما وحولها، ثم تنتقل الغزارة نحو القصيم، وبعد ذلك تتجه لمنطقة الرياض، بما فيها العاصمة، وأخيرًا تصل للشرقية محملة بالأمطار الغزيرة.
22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440
01:43 AM
قال: تبدأ الخميس وتستمر 72 ساعة.. وتوقعات بأمطار غزيرة على هذه المناطق
طالب زياد الجهني، الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، مسؤولي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعدم إيقاف الرادار عن المواطنين وهواة الطقس للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الأرصاد.
وتفصيلاً، قال "الجهني" عبر حسابه في تويتر: الشكر الجزيل لهيئة الأرصاد على جهودها التي بدأنا نلمسها، وأتمنى منهم مزيدًا من الاهتمام بخصوص توقُّف رادارات الأمطار وقت الحالات الممطرة؛ إذ أكاد أجزم أنه لا تمر حالة ممطرة بدون توقُّف للرادار. وهذا الذي أخشى أن يحدث في حالتنا الممطرة القادمة.
متمنيًا مراعاة من يحتاجون إليه من مواطنين وهواة الطقس وهم خارج منازلهم.
وعرج الجهني على الحالة الماطرة القادمة التي تبدأ اليوم الخميس، وتستمر 72 ساعة - بعد مشيئة الله -. والتوقعات تشير بهطول أمطار غزيرة من سُحب كاسرة، تبدأ من الغربية ومنطقة المدينة بشكل خفيف، وتشتد على منطقة مكة، بما فيها السواحل وجدة وما وحولها، ثم تنتقل الغزارة نحو القصيم، وبعد ذلك تتجه لمنطقة الرياض، بما فيها العاصمة، وأخيرًا تصل للشرقية محملة بالأمطار الغزيرة.
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المصدر : الخليج 365
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