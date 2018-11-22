شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الجوف يرفع الشكر لخادم الحرمين وولي عهده لتدشين المشاريع بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد المحيسن (الجوف) @ata_333

رفع نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود على تشريفه وزيارته الأبوية الكريمة للمنطقة وحرصه على الالتقاء بأبنائه وتدشينه ـ رعاه الله ـ لمشاريع تنموية في المنطقة تزيد تكلفتها على عشرة مليارات ريال، ستحقق بمشيئة الله مزيداً من الرخاء والازدهار لأبناء وبنات المنطقة .

وقال نائب أمير منطقة الجوف في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية: أن منطقة الجوف نالها من زيارة الخير كبقية مناطق المملكة التي تشرفت بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وأن المستقبل يبشر بإذن الله بنهضة تنموية شاملة، مع ما نشاهده من برامج ومبادرات تعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

كما أعرب الأمير عبدالعزيز بن فهد عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة الجوف في قضاياحقوقية ، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم ، سائلاً الله أن يجعل هذا العمل في ميزان أعمالهما، منوهاً في الوقت ذاته بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بأن يكون يوم غدٍ الخميس إجازة للطلبة في جميع المراحل التعليمية بمناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، مؤكداً أن لذلك دلالة واضحة بأن ولاة أمرنا يستشعرون ما يحتاجه كل مواطن على هذه الارض الطيبة.