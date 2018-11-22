شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يشكر خادم الحرمين لتدشينه مشاريع تنموية بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد المحيسن (الجوف) @ata_333

رفع أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تفضله بتدشين مشاريع التنمية في منطقة الجوف والتي شملت العديد من القطاعات الحكومية، ومشاريع الاستثمار والقطاع الخاص.

وقال أمير المنطقة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن هذه المشاريع ستسهم في دفع عجلة التطور والنماء لتحقق بإذن الله، تطلعات ولاة أمرنا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمواطنات وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تشجع على إطلاق المبادرات والبرامج، التي تسهم في نمو واقتصاد الوطن.

ونوه الأمير بدر بن سلطان بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة الجوف في قضايا حقوقية، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، داعياً الله أن يجعل هذا العمل في موازين أعماله.

كما أعرب عن شكره لولي العهد على حرصه على زيارة عدد من أعيان المنطقة بمنازلهم والالتقاء بهم .