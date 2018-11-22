شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يرفد تنمية «الحدود الشمالية» بـ 10 مليارات ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة زيارته الملكية الكريمة لمناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، بأن يكون اليوم (الخميس) إجازة للطلاب في جميع المراحل التعليمية في تلك المناطق.

وشرّف خادم الحرمين الشريفين مساء أمس (الأربعاء) في مدينة عرعر، حفل استقبال أهالي منطقة الحدود الشمالية بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، ودشّن ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية بالمنطقة، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وكان في استقبال الملك سلمان لدى وصوله مقر الحفل، أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، إذ قوبل خادم الحرمين لدى وصوله بعاصفة ترحيبية من الأهالي. وبعد أن أخذ مكانه في المنصة الرئيسية، عُزف السلام الملكي، ثم شاهد الملك سلمان والحضور عرضا مرئيا لمشاعر أبناء منطقة الحدود الشمالية. وألقى الشاعر حاتم العواجي قصيدة شعرية نبطية بهذه المناسبة.

بعد ذلك، شاهد خادم الحرمين الشريفين عرضا مرئيا تناول 65 مشروعا تنمويا بتكلفة إجمالية بلغت 10.532.730.802 ريال في منطقة الحدود الشمالية، تمثلت في: مشروع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بـ95.570.091 ريالاً، 16 مشروعا لوزارة الصحة حظي بها القطاع الصحي بالمنطقة، بتكلفة إجمالية بلغت 773.300.000 ريال، 8 مشاريع تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية بتكلفة إجمالية بلغت 968.202.231 ريالاً، 12 مشروعا لوزارة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة 482.360.697 ريالاً، 4 مشاريع لوزارة الإسكان بـ691.454.289 ريالاً، 17 مشروعا للتعليم في كل من: جامعة الحدود الشمالية، إدارة التعليم بالمنطقة بـ2.087.381.209 ريالات، مشروع تابع وزارة المالية (الهيئة العامة للجمارك) بقيمة 259.441.433 ريالاً، مشروعين لوزارة النقل بـ109.020.852 ريالاً، 3 مشاريع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (الشركة السعودية الكهرباء) بقيمة 4.566.000.000 ريال، ومشاريع الأسمنت الأبيض بقيمة 500.000.000 ريال.

بعدها دشن خادم الحرمين الشريفين المشاريع التنموية في منطقة الحدود الشمالية التي تضمنها العرض المرئي.

بعد ذلك، شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور لوحة فنية بعنوان «وقفة فخر» من كلمات الشاعر فهد المساعد، وأداء الفنانين محمد عبده، ورابح صقر، وماجد المهندس، وألحان رابح صقر.

ثم أُديت العرضة السعودية، وشارك فيها خادم الحرمين الشريفين.

ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين بتكريم المتميزين من منطقة الحدود الشمالية، وتسليمهم جوائزهم، وهم؛ الدكتورة ميساء محمد علي السويلم (استشارية طب وجراحة عيون، حاصلة على جائزة امرأة العام للمملكة من المنظمة الأمريكية العالمية للعام 2011، 2012، المدير الطبي في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد)، الطالبة أسيل منور العنزي (الحائزة على المركز الأول في التخصصات الطبية على مستوى المملكة)، الطالب سليمان سعود العنزي (الحاصل على الميدالية الذهبية والمركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة موهوب «للفيزياء» للعام 2018).

وفي ختام الحفل، تسلم خادم الحرمين الشريفين هدية تذكارية، تشرف بتقديمها أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان.

كما تسلم ولي العهد هدية تذكارية من أمير المنطقة.

عقب ذلك، تشرف أهالي منطقة الحدود الشمالية بالسلام على الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ثم شرف خادم الحرمين الشريفين مأدبة العشاء المعدة بهذه المناسبة.

وكان خادم الحرمين الشريفين، وصل مساء أمس (الأربعاء) إلى منطقة الحدود الشمالية، واستقبله وفور وصوله مطار عرعر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. كما كان في استقبال الملك سلمان، أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، وعدد من الأمراء، والعلماء، وكبار المسؤولين، وقادة القطاعات العسكرية في منطقة الحدود الشمالية، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين، عدد من الأمراء، والوزراء، وكبار المسؤولين.

وكان خادم الحرمين الشريفين غادر في وقت سابق أمس منطقة الجوف، متوجهاً إلى منطقة الحدود الشمالية، إذ كان في وداعه بمطار الجوف، أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان، والعلماء، وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية في منطقة الجوف، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.

وقد غادر في معية الملك سلمان، عدد من الأمراء، والوزراء، وكبار المسؤولين.

وكان ولي العهد وصل في وقت سابق أمس إلى منطقة الحدود الشمالية بعد مغادرته الجوف، وبمعيته عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين.

خادم الحرمين يوجّه بإطلاق السجناء المعسرين بالجوف والحدود الشمالية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها إلى منطقتي الجوف والحدود الشمالية، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقتين في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

الملك يستقبل طفلة القريات

لبى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رغبة طفلة سعودية تمنت لقاءه في مشهد يجسد الأبوة الحانية للملك سلمان.

استقبال خادم الحرمين الشريفين للطفلة، جاء بعد تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطفلة وهي تبكي متمنية لقاء خادم الحرمين الشريفين، الذي استجاب لرغبتها، في مشهد يظهر ما يحمله السعوديون -صغاراً وكباراً- من حب ووفاء لقيادتهم.

فيصل بن خالد: المملكة تمضي نحو مستقبل الخير والنماء

أكد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أن الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين، يمضي نحو مستقبل مليء بالخير والنماء، مشيرا إلى أن أبناء وبنات الوطن، تقع على كواهلهم صناعة الحضارة الإنسانية، تحقيقا لمستقبل زاهر للوطن المعطاء، ومنه منطقة الحدود الشمالية، التي يسهم أبناؤها وبناتها، وسائر مناطق المملكة، في دفع عجلة التنمية الشاملة الكاملة، نحو تطلعات واعدة، وآمال صامدة. وقال في كلمة بمناسبة زيارة الملك سلمان للمنطقة: «باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الحدود الشمالية كافة نرحب بالمقدم الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى المنطقة. إنه ليوم تعانق فيه الأرض السماء، وتتبسم فيه الشمس والأنواء، ببهاء قدومكم، وشرف وصولكم».

وأضاف «من هنا، وعبر خطوات الماضي المطمئن على درب زبيدة، وصولا إلى وعد الشمال، ومعانقة لمستقبل الآمال.. نملأ الأرض والسماء، بأريج الدعاء، وأنقى الترحيب والثناء، بمنزلتكم الأسمى، ومقامكم الأسنى، وبولي عهدكم القوي الأمين، عراب الرؤية، التي تتبوأ بها بلادنا مدارج المجد والسؤدد والتمكين».

ولفت الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى أن الآمال تتواصل، من خلال تشريف خادم الحرمين، بحضور ولي العهد، وتكرمه بتدشين ووضع حجر الأساس لمشاريع منطقة الحدود الشمالية.

أهالي الحدود الشمالية: الزيارة استمرار لنهج حكيم

أعرب أهالي منطقة الحدود الشمالية، عن سعادتهم بزيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة، التي تعكس مدى حرصه على لقاء شعبه الوفي، مؤكدين أنها استمرار لنهج حكيم درج عليه ملوك المملكة منذ تأسيسها.

وقال رئيس المحكمة العامة في عرعر الدكتور خالد بن صالح الجنيدي، في كلمة ألقاها نيابة عن الأهالي: «أيها الملك الصالح والإمام العادل، حياكم الله، وولي عهدكم الأمين في منطقة الحدود الشمالية، وقد أظهرتم الدين وطبقتم الشرع على الجميع سواء بسواء، وأقمتم العدل وأمنتم السبل، وحميتم الثغور، وعمرتم البلاد، ورعيتم مصالحها، ورفعتم اقتصادها، وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، واعتنيتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في استمرار لنهج حكيم توارثتموه من الأمام المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله»، منوها برؤية 2030 الطموحة، التي يشرف على برامجها ولي العهد وما تحظى به منطقة الحدود الشمالية من مشاريع وخدمات ومرافق.

وأكد أن أهالي منطقة الحدود الشمالية يرفعون لخادم الحرمين، وولي عهده الأمين، أوفر وأسمى معاني الشكر والعرفان على الزيارة الملكية الكريمة والميمونة، متمنين لهما وافر الصحة والسعادة والتوفيق، سائلاً المولى جل وعلا أن يحفظ بلادنا من شر الأشرار، وكيد الفجار.