شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير لـ «CNBC» الأمريكية: الشعب السعودي يدعم قيادته.. ويعتبرها خط أحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تحرك قيادة المملكة لإجراء تغيير في ولاية العهد على خلفية قضية وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي

وقال الجبير، لقناة «CNBC» الأمريكية أمس (الأربعاء): «أؤكد أن هذا الأمر مضحك، ويخرج عن كل الحدود التي تطاق».

وأكد وزير الخارجية السعودي أن «قيادة المملكة العربية السعودية المتمثلة بالملك وولي العهد تمثل الخط الأحمر بالنسبة لكل سعودي، إن كان رجلا أو امرأة».

وشدد الجبيرعلى أن السعوديين يدعمون قيادتهم بالكامل.

وأضاف: «كل سعودي يشعر أن القيادة تمثله، كما يمثل كل سعودي قيادته. هذه التعليقات التي تم نشرها مثيرة للامتعاض وغير مقبولة على الإطلاق».

وشدد الجبير على أن السعودية «موحدة» في موقفها من قضية وفاة خاشقجي، وزاد: «المملكة متمسكة بقيادتها، كما هي متمسكة بالرؤية التي حددها زعماؤنا من أجلنا في إطار رؤية 2030 للمضي قدما في سبيل الإصلاحات، سنواصل التقدم في هذا الاتجاه، بغض النظر عما يقوله أو لا يقوله الناس».