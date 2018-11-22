شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القيادة العسكرية الموحدة يطلع على جاهزية قوات «درع الجزيرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حفر الباطن)

اطلع قائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، والأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي، والوفد المرافق لهما، على مهمات وأدوار وتمارين قوات درع الجزيرة المشتركة، والمراحل التي وصلت إليها، والخطة المستقبلية لتطوير قوات الدِّرع.

جاء ذلك، خلال زيارتهما أمس (الأربعاء)، مقر قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة في قاعدة الملك خالد العسكرية، بمنطقة حفر الباطن.

وأوضح الأمين المساعد للشؤون العسكرية، أن الزيارة تأتي للوقوف على المتطلبات الإدارية، وتقديم جميع أشكال التسهيلات والدعم للقيادة العسكرية الموحدة، بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنيا التوفيق والنجاح للقيادة العسكرية الموحّدة.

وتعد قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة حالياً أحد الأفرع الرئيسية للقيادة العسكرية الموحدة، إضافة إلى مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد، ومركز العمليات البحري الموحد، وهو إنجاز من منجزات مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك.