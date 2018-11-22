شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يستقبل قنصل بريطانيا وسفير فنلندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمس (الأربعاء) في مكتبه، القنصل العام البريطاني بجدة سيف الدين أشر، وسفير فنلندا لدى المملكة آنتي روتو قووري، كلا على حدة. وجرى خلال اللقاءين تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة ثانية، وقع الأمير مشعل بن ماجد أمس، مع نائب رئيس مؤسسة البريد السعودي للتجزئة وتجربة العملاء عادل الفقي، اتفاقية تقديم خدمات بريدية لمحافظة جدة، ضمن إطار تسهيل تقديم الخدمات والاستفادة منها تحقيقا للمصلحة العامة.

وأشاد محافظ جدة بالجهود التي تبذلها الكوادر السعودية في البريد وسرعة إنجازهم الأعمال الموكلة لهم، فيما أعرب الفقي، عن شكره وتقدير للأمير مشعل بن ماجد على اهتمامه ودعمه لكل ما يقدم في سبيل تسهيل وتطوير الخدمات.