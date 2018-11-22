شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إزالة 35 ألف م2 تعديات على حرم «الضغط العالي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

أزالت بلدية طيبة الفرعية 25 سورا بملحقاتها في نطاق البلدية، أقيمت في حرم أبراج الضغط العالي، على مساحة إجمالية بلغت 35 ألف متر مربع.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس فهد المطيري أن الأسوار المزالة، فضلا على مخالفتها بالتعدي على أراضٍ غير مملوكة، تشكل خطرا على مستخدميها لوقوعها في منطقة أبراج جهد عالٍ تمنع الأنظمة إحداث أي منشآت أو مساكن في محيطها.

وأكدت أمانة جدة تواصل جهود البلديات الفرعية الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية، مشددة في الوقت ذاته على أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية سيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.