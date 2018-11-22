شكرا لقرائتكم ... ويستهدف 9 محافظات يمنية بـ«سلال غذائية» .. ويوزع حقائب مدرسية في سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن - «الحياة» | منذ ساعة في 22 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 22 نوفمبر 2018 / 01:36

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,350 كرتوناً من التمور في مديرية القاهرة في محافظة تعز، يستفيد منها 14,100 فرد، كما وزّع 44 طناً من السلال الغذائية في مديرية قعطبة ومدينة الضالع بمحافظة الضالع، يستفيد منها 3600 فرد، وكذلك 62 طناً من السلال الغذائية في منطقة مريس التابعة لمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، استفاد منها 4,980 فرداً، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية هي: عدن، ولحج، وحضرموت، والضالع، ومأرب، وشبوة، والجوف، وسقطرى، والمهرة.



ووزع «مركز الملك سلمان» أمس 2,410 كراتين تمر في مناطق الدحى وصينة ومدينة النور والثلاثين والأجينات والمطار القديم والظهرة ووادي التبدد التابعة لمديرية المظفر في محافظة تعز، استفاد منها 14,460 فرداً، من إجمالي المخصص للمحافظة والبالغ 3,000 طن.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في محافظاته من دون تمييز.

وفي سورية، قام المركز أول من أمس بتوزيع 2,158 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس بمحافظتي جبل لبنان وبيروت، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان. وشمل التوزيع مدرسة «الناعمة المتوسطة المختلطة الرسمية»، ومدرسة «حارة الناعمة الرسمية المتوسطة المختلطة»، ومدرسة «الجية الأولى المختلطة المتوسطة الرسمية»، ومدرسة «الطريق الجديدة المتوسطة الرسمية الأولى للبنات»، وذلك ضمن أربع محطات متتالية. وتأتي هذه المساعدات لرفد العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في دول اللجوء كافة.