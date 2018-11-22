شكرا لقرائتكم «كبار العلماء» تدعو لتفعيل الحوارات الوطنية البناءة ونبذ مسالك الفرقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ ساعة في 22 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 22 نوفمبر 2018 / 01:50

شدد الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد الماجد على أهمية تفعيل الحوارات البناءة عن مستقبل المملكة ومشروعاتها التنموية ورؤيتها الوطنية، مطالبا النخب الثقافية والاجتماعية والتعليمية بالتعاون وترسيخ قيم التسامح والتكامل ومحاربة الأفكار والأطروحات التي تؤدي إلى التفرقة والاختلاف، وفي مقدمتها الأفكار المنحرفة التي تهدد السلم الاجتماعي واللحمة الوطنية، وأكد أن كل فتنه أو مسلك أو دعوة تهدد الوطن ووحدته، فإن جميع أبناء الشعب السعودي يقف أمامها بالمرصاد، ولا يسمح لها أن تمس أمن البلاد واستقراره.



ونوه خلال محاضرة بعنوان «المملكة العربية السعودية : التاريخ والمستقبل» استضافها نادي الأحساء الأدبي (الثلثاء)، بحضور نخبة من أدباء وأهالي مدينة الأحساء، بأهمية الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا أن بلادنا تعد نموذجا عالميا للاستقرار والاستمرار، وأن الأمن واللحمة الوطنية وتماسك المجتمع وحماية المقدسات أسس ومرتكزات لهذه البلاد، وقامت عليها، وستظل تحميها بإذن الله تعالى، وهذا ما يؤمن به جميع أفراد هذا الوطن العزيز، فكل فتنه أو مسلك أو دعوة تهدد الوطن ووحدته فإن الجميع يقف أمامها بالمرصاد».

وتطرق خلال الندوة التي أدارها الدكتور غازي بن سعد المغلوث الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالأحساء إلى دور المملكة الإسلامي والعربي والعالمي، وخدماتها الإنسانية والجليلة التي وصلت أصقاع الدنيا، وأهمية تنمية المجتمع فكرياً وحضارياً والأسس التي قامت عليها المملكة ومازالت تحافظ عليها، مبينًا أن استقرار المملكة بلاد الحرمين الشريفين هو استقرار للعالم الإسلامي كله، وأمنها أمن للعالم الإسلامي كله». مستشهدا بقوله تعالى: (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس). وأوضح أن المملكة في عصرها الحديث هي امتداد لتاريخنا العظيم، والتزام برسالتنا الخالدة، بتأسيسها على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم»، منوهاً في الوقت ذاته بأن المملكة تاريخ و دين ومبادئ، لم تبنى على عصبية، أو إقليمية، أو مذهبية، أو طائفية لذلك ركزت منذ تاريخ إنشائها على تعزيز الوحدة الوطنية، ومنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام، وما تحقق للمملكة من الاستمرار التاريخي الذي ننعم به ولله الحمد والمنة هو أنها جمعت بين الأصالة والمعاصرة نتيجة تبنيها للكتاب والسنة دستوراً؛ بسعة مفهومه لمعالجة أوضاع الحياة.

وأشار في ثنايا محاضرته إلى أنه مع هذا التاريخ العظيم للمملكة فإن بلادنا تتطلع إلى مستقبل عظيم أيضاً في إطار رؤية المملكة 2030، موضحاً أن علينا نحن شعب المملكة لا سيما النخب الثقافية أن تتميز حواراتنا عن المستقبل بالكلمة الهادفة والنقد البناء وأن نشد من بناء هذا الوطن بقيم التعاون والتكامل والتسامح.