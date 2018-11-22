شكرا لقرائتكم بخيت: العلاقة بين السعودية وجنوب السودان تسمح للتعاون إلى أقصى الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ ساعة في 22 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 22 نوفمبر 2018 / 01:57

عقد مركز البحوث والتواصل المعرفي، أمس (الاربعاء)، حلقة نقاش بعنوان «العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب السودان»، تحدث فيها سفير جمهورية جنوب السودان محمد حسن بخيت، ونائب السفير آدم سعيد أبو بكر، وخبير الشؤون الدولية والأفريقية الدكتور مجوك الجاك مجوك، وذلك بقاعة الفعاليات بمقر المركز في حي الصحافة.



واستعرض في بداية الحلقة سفير جمهورية جنوب السودان لدى المملكة الأحوال الدبلوماسية والسياسية العامة لجمهورية جنوب السودان، ثم تطرق لموضوع العلاقات بين المملكة وجنوب السودان قبل الاستقلال في إطار العلاقة مع جمهورية السودان والأبعاد الأخوية والاقتصادية والعلمية والثقافية، إضافة إلى العلاقة بين البلدين في الحاضر دبلوماسياً واقتصادياً والتنسيقات في الأمور المشتركة كالحج والعمرة وتبادل الزيارات الرسمية.

وأشار السفير إلى آفاق التعاون في المستقبل بين المملكة وجنوب السودان من خلال فرص الاستثمار والميادين العلمية والثقافية وتقوية العلاقات السياسية بناءً على المصالح المشتركة، داعياً المملكة حكومة وشعباً للاستثمار في جنوب السودان، قبل أن يسبقهم إليها أحد، بوصفها مناخاً مناسباً للغاية، وباعتبار العلاقة بين البلدين تسمح للتعاون إلى أقصى الحدود.

من جانبه، أكد نائب سفير جمهورية جنوب السودان بالرياض آدم سعيد أبو بكر على أهمية المملكة العربية السعودية بالنسبة لجمهورية جنوب السودان، باعتبار ثقلها الإسلامي، والإقليمي، والاقتصادي الدولي، مشيداً بدعم المملكة السخي لجنوب السودان بخصوص المنح التعليمية، واستضافة الحجاج المسلمين، وبناء المساجد والمعاهد والمدارس وغيرها من المشروعات.

كما تحدث الدكتور مجوك الجاك مجوك عن الأجواء الشعبية في جنوب السودان، مؤكداً أن التسامح الديني بين أفراد الشعب الجنوب سوداني، مستغلين التنوع الديني كميزة ثقافية من مميزات البلد.

وبيّن الدكتور مجوك أن الدبلوماسية الشعبية مزدهرة بين جمهورية جنوب السودان والمملكة العربية السعودية، التي نمت من خلال إسهام الذين عاشوا في السعودية، وولدوا ونشأوا بها، وتعلموا في جامعاتها وارتبطوا بها، وساعدوا بشكل ملحوظ في تقوية العلاقات بين البلدين، منوهاً بترحيب السعودية الدائم - حكومة وشعباً - بأبناء جنوب السودان، وتسهيل عملهم بالمملكة، وتعليمهم، وزيارات المسلمين منهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة.