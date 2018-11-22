شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي بمسؤولي الصليب الأحمر الياباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طوكيو - «الحياة» | منذ ساعة في 22 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 22 نوفمبر 2018 / 01:27

وصل وفد مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى اليابان برئاسة مدير إدارة دعم العمليات بالمركز فالح السبيعي للتنسيق مع الصليب الأحمر الياباني وسفارة خادم الحرمين الشريفين في طوكيو لتقديم مساهمة رمزية لمتضرري الأمطار والفيضانات التي تعرضت لها اليابان خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، تقديراً للعلاقات المتينة التي تربط ما بين المملكة العربية السعودية واليابان على المستوى الرسمي والشعبي.



تأتي الزيارة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين فيما أوضح مدير إدارة دعم العمليات بالمركز أن الزيارة تؤكد متانة العلاقات الطيبة التي تربط بين المملكة واليابان، والشراكة المميزة بين البلدين الصديقين، واستمرارية مبادرات المملكة والمركز الإنسانية الإيجابية في مختلف البلدان، لتصل إلى جميع بقاع الأرض.

وأعرب المدير العام للعلميات الدولية في الصليب الأحمر الياباني يوسو تاناكا عن خالص شكره وتقديره للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه المساهمة لدعم متضرري الكوارث الطبيعية في اليابان، مبيناً أنها ستعزز من الصداقة القائمة بين البلدين.