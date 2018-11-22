دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي، مركز الدفاع المدني بعسفان، نيابة عن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني. وقد تجول الحضور في مرافق المركز الذي تم تجهيزه بكامل المعدات على مساحة ٢٥٠٠م ثم تم البدء في فقرات الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة. ]]>

شكرا لقرائتكم خبر عن "المطرفي" يفتتح مركز الدفاع المدني بعسفان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .