"الأرصاد" تنبه 6 مناطق: تدنٍّ في الرؤية الأفقية بسبب الضباب

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

نشرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والحدود الشمالية والجوف والقصيم وعسير والباحة.

وأوضحت "الأرصاد" في تنبيه لمنطقة القصيم أنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة بريدة والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الثانية فجرًا، وتستمر حتى العاشرة من صباح الخميس.

وذكرت "الأرصاد" أن منطقة الحدود الشمالية تشهد حالة مماثلة من تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل عرعر وطريف والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الثانية فجرًا، وتستمر حتى العاشرة من صباح الخميس.

وكذلك منطقة الجوف تشهد حالة مشابهة أيضًا من تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل القريات وسكاكا والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الحالة الساعة الثانية فجرًا، وتستمر حتى العاشرة من صباح الخميس.

كما تشهد منطقة مكة المكرمة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الهدا والشفا والطائف والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ من الساعة الثانية فجرًا، وتستمر حتى العاشرة من صباح الخميس.

ونبهت "الأرصاد" منطقة عسير بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل السودة وأبها وخميس مشيط والنماص وخيبر الجنوب وسراة عبيد والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الثانية فجرًا، وتستمر حتى العاشرة من صباح الخميس.

وكذلك أصدرت "الأرصاد" تنبيهًا مماثلاً لمنطقة الباحة التي تشهد أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل بلجرشي والباحة والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الحالة الثانية فجرًا، وتستمر حتى العاشرة من صباح الخميس.

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