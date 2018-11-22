السعودية اليوم / نائب أمير الجوف يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لتدشين مشاريع الخير والنماء في المنطقة

عام / نائب أمير الجوف يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لتدشين مشاريع الخير والنماء في المنطقة

سكاكا 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على تشريفه وزيارته الأبوية الكريمة للمنطقة وحرصه على الالتقاء بأبنائه وتدشينه ـ رعاه الله ـ لمشاريع تنموية في المنطقة تزيد تكلفتها على عشرة مليارات ريال، ستحقق بمشيئة الله مزيداً من الرخاء والازدهار لأبناء وبنات المنطقة .

وقال سموه في تصريح صحفي لوكالة الأنباء

كما أعرب الأمير عبدالعزيز بن فهد عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة الجوف في قضايا حقوقية ، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم ، سائلاً الله أن يجعل هذا العمل في ميزان أعمالهما، منوهاً في الوقت ذاته بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بأن يكون يوم غدٍ الخميس إجازة للطلبة في جميع المراحل التعليمية بمناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، مؤكداً أن لذلك دلالة واضحة بأن ولاة أمرنا ـ حفظهم الله ـ يستشعرون ما يحتاجه كل مواطن على هذه الأرض الطيبة.

ودعا سموه الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار .

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سكاكا 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على تشريفه وزيارته الأبوية الكريمة للمنطقة وحرصه على الالتقاء بأبنائه وتدشينه ـ رعاه الله ـ لمشاريع تنموية في المنطقة تزيد تكلفتها على عشرة مليارات ريال، ستحقق بمشيئة الله مزيداً من الرخاء والازدهار لأبناء وبنات المنطقة .وقال سموه في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية : إن منطقة الجوف نالها من زيارة الخير كبقية مناطق المملكة التي تشرفت بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن المستقبل يبشر بإذن الله بنهضة تنموية شاملة، مع ما نشاهده من برامج ومبادرات تعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.كما أعرب الأمير عبدالعزيز بن فهد عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة الجوف في قضايا حقوقية ، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم ، سائلاً الله أن يجعل هذا العمل في ميزان أعمالهما، منوهاً في الوقت ذاته بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بأن يكون يوم غدٍ الخميس إجازة للطلبة في جميع المراحل التعليمية بمناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، مؤكداً أن لذلك دلالة واضحة بأن ولاة أمرنا ـ حفظهم الله ـ يستشعرون ما يحتاجه كل مواطن على هذه الأرض الطيبة.ودعا سموه الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار .// انتهى //03:00ت م0368

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