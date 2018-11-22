السعودية اليوم / أمير الجوف يشكر خادم الحرمين الشريفين لتدشينه مشاريع تنموية في المنطقة



سكاكا 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تفضله بتدشين مشاريع التنمية في منطقة الجوف والتي شملت العديد من القطاعات الحكومية، ومشاريع الاستثمار والقطاع الخاص.

وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء

ونوه الأمير بدر بن سلطان بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في منطقة الجوف في قضايا حقوقية، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، داعياً الله أن يجعل هذا العمل في موازين أعماله " أيده الله" .

كما أعرب سموه عن شكره لسمو ولي العهد لحرصه على زيارة عدد من أعيان المنطقة بمنازلهم والالتقاء بهم، داعيًا الله تعالى أن يحفظ لبلادنا قادتها وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار .

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سكاكا 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تفضله بتدشين مشاريع التنمية في منطقة الجوف والتي شملت العديد من القطاعات الحكومية، ومشاريع الاستثمار والقطاع الخاص.وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن هذه المشاريع ستسهم في دفع عجلة التطور والنماء لتحقق بإذن الله، تطلعات ولاة أمرنا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمواطنات وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تشجع على إطلاق المبادرات والبرامج، التي تسهم في نمو واقتصاد الوطن.ونوه الأمير بدر بن سلطان بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في منطقة الجوف في قضايا حقوقية، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، داعياً الله أن يجعل هذا العمل في موازين أعماله " أيده الله" .كما أعرب سموه عن شكره لسمو ولي العهد لحرصه على زيارة عدد من أعيان المنطقة بمنازلهم والالتقاء بهم، داعيًا الله تعالى أن يحفظ لبلادنا قادتها وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار .// انتهى //02:46ت م0367

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