اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

نيويورك 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مستقرًا، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.04 نقطة، أو ما يعادل 0.30 %، إلى 2649.93 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 63.43 نقطة، أو 0.92 %، إلى 6972.25 نقطة.

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02:03ت م

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نيويورك 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مستقرًا، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.04 نقطة، أو ما يعادل 0.30 %، إلى 2649.93 نقطة.وزاد المؤشر ناسداك المجمع 63.43 نقطة، أو 0.92 %، إلى 6972.25 نقطة.// انتهى //02:03ت م0366

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