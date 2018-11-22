شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يدشن مشروعات تنموية بقيمة 10.5 مليار ريال بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء أمس، في مدينة عرعر حفل استقبال أهالي منطقة الحدود الشمالية بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، ودشن - أيده الله - ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وشاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور عرضا مرئيا لمشاعر أبناء منطقة الحدود الشمالية.

إثر ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، كلمة بهذه المناسبة رحب في مستهلها باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الحدود الشمالية كافة بالمقدم الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى منطقة الحدود الشمالية.

بعد ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عرضا مرئيا تناول 65 مشروعا تنمويا بتكلفة إجمالية بلغت 10.532.730.802 ريال في منطقة الحدود الشمالية.

وجاءت كالتالي:- مشروعات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مشروع واحد بقيمة 95.570.091 ريال.

مشاريع وزارة الصحة بواقع 16 مشروعا حظي بها القطاع الصحي بالمنطقة، بتكلفة إجمالية بلغت773.300.000 ريال.

مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية بواقع 8 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 968.202.031 ريال.

- مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بلغت 12 مشروعا بتكلفة 482.360.697 ريالا.

- مشروعات وزارة الإسكان 4 مشاريع بواقع 691.454.289 ريالا.

- مشروعات التعليم 17 مشروعا في كل من جامعة الحدود الشمالية وإدارة التعليم بالمنطقة بواقع 2.087.381.209 ريالات.

- مشروعات وزارة المالية (الهيئة العامة للجمارك) مشروع واحد بقيمة إجمالية بلغت 259.441.433 ريالا.

- مشروعات وزارة النقل مشروعان بواقع 109.020.852 ريالا.

- مشروعات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (الشركة السعودية للكهرباء) 3 مشاريع بواقع 4.566.000.000 ريال.

- مشروع الإسمنت الأبيض بقيمة500.000.000 ريال.

بعدها دشن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - المشاريع التنموية في منطقة الحدود الشمالية التي تضمنها العرض المرئي.

بعد ذلك ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم رئيس المحكمة العامة في عرعر د. خالد الجنيدي، ورحب في مستهلها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله -. وأعرب عن فرحة أهالي منطقة الحدود الشمالية بهذه الزيارة الميمونة التي تعكس مدى حرص خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على لقاء شعبه الوفي.

بعد ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور لوحة فنية بعنوان «وقفة فخر» من كلمات الشاعر فهد المساعد وأداء الفنانين محمد عبده ورابح صقر وماجد المهندس وألحان رابح صقر. ثم أُديت العرضة السعودية، وشارك فيها خادم الحرمين الشريفين. ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين بتكريم المتميزين من منطقة الحدود الشمالية، وتسليمهم جوائزهم.

وفي ختام الحفل تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - هدية تذكارية، تشرف بتقديمها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

كما تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - هدية تذكارية من سمو أمير المنطقة. عقب ذلك تشرف أهالي منطقة الحدود الشمالية بالسلام على الملك المفدى - رعاه الله -، وشرف خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - مأدبة العشاء المعدة بهذه المناسبة.