شكرا لقرائتكم خبر عن وعد الشمال .. مدينة تحقق نقلة في الاقتصاد الوطني والان نبدء بالتفاصيل

» مدينة مهمة

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى د. عبدالرحمن الراشد: وعد الشمال مدينة مهمة للاقتصاد السعودي بشكل عام ولسكان المنطقة بشكل خاص، وتعتبر نقلة نوعية للاقتصاد والتوازن للتنمية بالمنطقة ضمن باقي المناطق التي تسعى الدول لإيجاد مدن اقتصادية في كل منطقة لتوفير الوظائف لسكان كل منطقة ومنع هجرة السكان إلى باقي المدن للبحث عن العمل.

وأشار إلى أن جميع مناطق المملكة فيها استثمارات مختلفة وتوجه الدولة للاستفادة من هذه الاستثمارات التي لها مردود اقتصادي ومالي كبير.

وقال: إن مدينة وعد الشمال الصناعية منظومة نموذجية متكاملة من المصانع، وشركة معادن، وتعتبر رافدا للاقتصاد الوطني والاجتماعي والتنموي ضمن إستراتيجية الدولة لكل منطقة.

وأشار إلى أنها تعتبر أكبر منتج لأسمدة الفوسفات في العالم، تجاوزت الاستثمارات فيها أكثر من 30 مليار ريال بعد أن أنجزت الدولة البنية التحتية لها، ويتوقع أن تضع المملكة في مقدمة دول العالم في إنتاج سماد فوسفات الأمونيوم والأسمدة الفوسفاتية المركبة وهذه الإنجازات الكبيرة ستحقق للمملكة مردودا اقتصاديا كبيرا.

مؤكدا أن بناء مدينة وعد الشمال لتنمية منطقة الحدود الشمالية صدر في عام 2012 وحاليا أصبحت صرحا من صروح الاقتصاد والصناعة في تلك المنطقة.

» الزيارة فاتحة خير

من جانبه قال الخبير الاقتصادي والمحلل المصرفي فضل البوعينين: يواصل خادم الحرمين الشريفين جولته المناطقية التي تجمع بين التواصل مع المواطنين وبين تدشين المشروعات التنموية والإستراتيجية الداعمة لاقتصاديات المناطق والاقتصاد الوطني. وأضاف: أجزم أن تدشين الملك سلمان مشروعات مهمة في وعد الشمال سيكون فاتحة خير على المنطقة واقتصادها ومرحلة مهمة من مراحل البناء والتنمية.

وذكر أن مشروعات مدينة وعد الشمال، جمعت بين التنمية المناطقية التي توفر الخدمات وفرص العمل وتعزز اقتصاد المنطقة وتخلق فرصا استثمارية متنوعة ما يُحد من هجرة السكان ويجعل المنطقة محور استقطاب للاستثمارات والخبرات والمشروعات المتنوعة، كما أنها تجمع بين التنمية الصناعية التي يُهدف من خلالها توسيع القاعدة الإنتاجية، وتنويعها، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتحقق غاية تنويع مصادر الدخل من خلال الاعتماد على الصناعة كخيار إستراتيجي يمكن أن يحقق هدف التنمية المستدامة بمشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وقال: أعتقد أن ما حدث في الجبيل الصناعية رُبما يعاد استنساخ جزء منه في المنطقة الشمالية، وهو ما يجعلني أكثر تفاؤلا بمستقبل المنطقة المُستهدفة بالمشروعات الصناعية على وجه الخصوص. إن إنشاء مدينة صناعية، تشمل البنية التحتية اللازمة للصناعة والمرافق الاجتماعية سيسهم في جذب الاستثمارات الصناعية التحويلية كما حدث في الجبيل الصناعية من قبل، في الوقت الذي سيسهم فيه مشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى المرتبطة به، في جذب الاستثمارات الصناعية، وتنمية الصناعات التحويلية، إضافة إلى التوسع في الصناعات الموازية، ودعم المنشآت المتوسطة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المشتركة.

وأكد أن وعد الشمال تعتبر من أهم المدن الصناعية الداعمة لأهم القطاعات الاقتصادية المستهدفة برؤية 2030 وهو قطاع التعدين، وهي جزء من منظومة المدن الصناعية الموزعة بين مناطق المملكة بحسب مقوماتها الاقتصادية واحتياجاتها.

وأضاف: بات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أكثر تركيزاً على التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص النجاح واستثمار المقومات المتاحة بما ينعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطنين ونوعية الخدمات والفرص الوظيفية والاستثمارية بأنواعها الصغيرة والمتوسطة والكبرى.

» مردود اقتصادي كبير

من جانبه قال الخبير الاقتصادي وحيد عبدالله الزين: إن وعد الشمال تعتبر من المدن الصناعية الحديثة التي تضيف مردودا اقتصاديا كبيرا على الاقتصاد الوطني، ولها مردود اجتماعي من خلال توفير العديد من الوظائف لأبناء المنطقة، فوعد الشمال إضافة إلى منظومة المدن الصناعية لدينا مثل مدينة الجبيل وينبع.

وأضاف بقوله: إن قياداتنا الحكيمة وضعت إستراتيجية تهدف للاستفادة من الثروات المختلفة في جميع مناطق المملكة، نظرا لما تشكله هذه الثروات من تحقيق صناعات واقتصاد وتوفير ملايين الوظائف لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي.

وقال: إن وعد الشمال تعتبر من المدن الصناعية المهمة في إنتاج سماد فوسفات الأمونيوم والأسمدة الفوسفاتية التي تعتبر من المنتجات الحديثة في المملكة التي تعتمد عليها الاستثمارات.

وأكد أن تدشين خادم الحرمين هذه المدينة يعتبر دليلا على أهميتها الاقتصادية والاجتماعية وارتباطها بالاقتصاد القومي للمملكة وما قد توثر به على الاقتصاد.

أكد عدد من الاقتصاديين، أن مدينة وعد الشمال تعتبر من المدن الصناعية المهمة لما لها من مردود اقتصادي عال يؤهلها لنقل المملكة إلى مقدمة دول العالم في إنتاج الفوسفات والألمنيوم، إضافة لمساهمتها في توليد وظائف عديدة لأبناء وبنات المنطقة.

واعتبروا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن هذه المدينة التي تحققت تأتي ضمن إستراتيجية الدولة لإيجاد مدن اقتصادية وصناعية في كل مدينة لتوفير وظائف لسكان كل منطقة وتنمية كل منطقة ومنع ظاهرة الهجرة للبحث عن العمل في المدن الكبرى.