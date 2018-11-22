شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. أكبر بوابة حدود برية للمملكة من الشمال والان نبدء بالتفاصيل

الشويحيطية أقدم مستوطنة استأنس فيها الإنسان بالشرق الأوسط

2916 كيلو متر «طرق» و67 مصنعا منتجا و5 أندية رياضية

تمثل منطقة الجوف أكبر بوابة حدود برية للمملكة من جهة الشمال، والأكبر على مستوى الشرق الأوسط، مما يجعلها ذات أهمية كبيرة، إلى جانب ما تتمتع به من امتيازات عن غيرها من مناطق المملكة الأخرى التي تتميز كل منها بالعديد من الثروات، إلا أن امتلاك الجوف وفرة في الثروات الطبيعية التي إن امتلكتها غيرها، فلا تكون بذات الكم والنوع في هذه المنطقة الشمالية التي اشتهرت بزراعة الشجرتين المباركتين المذكورتين في القرآن الكريم، النخلة والزيتون، وعديد من الفواكه.

أعمدة الرجاجيل

ويزيد الجوف خصوصية وتميزاً احتضانها العديد من الأماكن التاريخية الشهيرة، على غرار مسجد الصحابي الجليل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وقلعتي مارد وزعبل، وسور دومة الجندل، وبئر سيسرا وأعمدة الرجاجيل وقصر كاف والشويحيطية، المصنفة كأقدم مستوطنة استأنس فيها الإنسان في الشرق الأوسط، إضافة إلى أن المنطقة كانت تمثل قديماً طريقاً مهماً للتجارة بين الجزيرة العربية وبلاد الشام و مصر، وطريقا بريا رئيسا لحجاج بيت الله الحرام.

سياحة واعدة

وتعد الجوف من المناطق السياحية الواعدة على مستوى المملكة نظراً لتمتعها بمناخ معتدل، وتبلغ مساحتها 100212 كيلو مترا مربعا، فيما بلغ عدد سكانها 508.475، عاصمتها الإدارية سكاكا تضم تحت لوائها ثلاث محافظات، وهي محافظة القريات،ومحافظة دومة الجندل، ومحافظة طبرجل، فيما تحتضن 33 مركزًا.

مطاران ومصانع

وتضم منطقة الجوف وفقا لمسح الخدمات السادس عشر لعام 2017، الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء مطارين، فيما تبلغ أطوال الطرق فيها 2916 كيلو، وفيها 67 مصنعا منتجا، و5 أندية رياضية وبيت للشباب ونادٍ أدبي واحد، ويبلغ عدد المساجد والجوامع في الجوف 1618.

صحة وتعليم

وتحتضن المنطقة 14 مستشفى حكوميا، يبلغ عدد الأسرّة فيها 1820 سريرا ويعمل فيها 853 طبيبا و3377 فنيا و75 مركز رعاية صحية أولية حكومي و44 أهليا و14 مركزا للهلال الأحمر يعمل فيها 158 مسعفا و28 سيارة إسعاف.

وأظهر المسح أن منطقة الجوف تضم 143 مدرسة ابتدائية للذكور يدرس فيها 26066 طالبا و2513 معلما، و84 متوسطة يدرس فيها 11565 طالبا و1103 معلما، و64 ثانوية يدرس فيها 12731 طالبا و1247 معلما، و147 مدرسة ابتدائية للبنات يدرس فيها 31069 طالبة و2971 معلمة و88 متوسطة يدرس فيها 14012 طالبة و1492 معلمة، و74 ثانوية يدرس فيها 13905 طالبة و1575 معلمة.

وتقدم جامعة الجوف خدماتها التعليمية والعلمية لـ 27747 طالباً وطالبة عبر عددٍ من الكليات في سكاكا ومحافظات دومة الجندل وطبرجل والقريات.