شكرا لقرائتكم خبر عن شيوخ وأعيان الجوف: تفقد أحوال المواطنين غير مستغرب على القيادة والان نبدء بالتفاصيل

أكد عدد من شيوخ وأعيان منطقة الجوف، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمنطقة الجوف، غير مستغربة من القيادة الرشيدة، التي تحرص على تفقد أحوال الشعب وتلمس احتياجاتهم والسعي لتوفيرها، لينعم المواطن والمقيم بكافة الخدمات في بلادنا الغالية، وعبروا عن سعادتهم بالزيارة، التي تجسد الحب المتبادل بين القيادة والمواطن، وتعد حدثا تاريخيا يكتب بماء الذهب، ويسجلها التاريخ للأجيال القادمة كونها تدفع عجلة التنمية بالمنطقة قدما.

راحة واطمئنان

أكد الشيخ فيحان بن محمد الجبل، شيخ الجمعات من عنزة، أن الزيارة الكريمة تأتي في إطار متابعة واهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تلمس احتياجات المواطنين لتحقيق الراحة والطمأنينة والرخاء والاستقرار لأبناء الوطن الغالي الذين دائما ما يضعهم ضمن أولوياته، كما ترسم مستقبل التنمية بالمنطقة بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تتضمن مرتكزات هامة في جميع الأصعدة وتحمل في مضمونها الخير لأبناء المنطقة والوطن بشكل عام.

عمق تواصل

وقال الشيخ مجول خايع الشمري، شيخ المرازيق من شمر: الجوف تزهو فخرا بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في زيارة تاريخية كريمة تجسد اللحمة وعمق التواصل بين أهالي المنطقة والقيادة الحكيمة، وبين أن الزيارة رسمت على محيا الأهالي الفرح والتأمل بنهضة تنموية بالمنطقة، وتهدف لتحقيق رغبات وتطلعات وآمال المواطنين بالمنطقة وحرص القيادة الدائم على تلمس احتياجات المواطنين عن قرب، فيما رحب الشيخ متعب القعقاع، شيخ القعاقعة من الرولة، بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمنطقة الجوف التي تهدف لرفعة الوطن وتلبي متطلبات التنمية والرخاء، وتجسد الاهتمام والعناية التي يوليها الملك سلمان لهذه المنطقة والوقوف على احتياجات الوطن والمواطن وتفقد أحوالهم عن كثب، وتجسد التلاحم الكبير بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي.

أهداف التنمية

وأعرب الشيخ عبدالمحسن الشايع، رئيس جماعة الكريع من عنزه، عن بالغ الاعتزاز بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين لمنطقة الجوف، التي تؤكد حرص القيادة الرشيدة على رفد مسيرة التنمية في المناطق لتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وقال الشيخ حماد سعود النصير الرويلي، شيخ النصير من الرولة، لا شك أن منطقة الجوف وأهلها يستبشرون هذه الأيام بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في أجواء مفعمة بالخير والفرح والسرور بمقدمهما المبارك، ومنطقة الجوف جزء مهم من أجزاء الوطن المعطاء، بوصفه البوابة الشمالية لوطن الخير، ناله ما ناله من نماء وتطور في ظل الحكومة الرشيدة. وأبدى وكيل جامعة الجوف سابقا والأستاذ غير المتفرغ في كلية العلوم بجامعة الجوف د. نايف المعيقل، سعادته بمناسبة مقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في زيارة تاريخية ومهمة لمسيرة المنطقة التنموية، في جوف الحلوة والزيتون والآثار والتاريخ.

عرفان بالعطاء

وأكد إبراهيم خليف السطام عضو مجلس إدارة النادي الأدبي بالجوف سابقا، أن الزيارة تجسد أبعادا عدة، يأتي في مقدمتها تعزيز نهج القيادة الرشيدة في التواصل مع المواطنين وتكريس سياسة الباب المفتوح، كما تجسد وفاء المواطنين لقيادتهم عرفانا بعطاءاتها الجمة لهم ولشؤونهم، وهو ما أكدته القيادة الرشيدة باستمرار الحرص على دعم رفاهية المواطن وتلمس احتياجاته ومن هنا ينتظر الجميع بقلوب ملؤها الفرح والابتهاج لقاء الأب الحاني والقائد الباني للنهضة السعودية.

تلاحم وترابط

وأشاد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان سابقا ورئيس دائرة تحقيق وإدعاء عام سابقا د. علي بن مدالله الرويشد، بحرص خادم الحرمين الشريفين الدائم على معرفة احتياجات المواطن وتوطيد التلاحم والترابط والمحبة بين القيادة والمواطنين، وبين أن الزيارة تجسد الأهمية الكبرى التي تحظى بها المنطقة من لدن خادم الحرمين الشريفين والتي تترجمها النهضة الكبيرة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، فيما قال عضو مجلس المنطقة سابقا د. فارس بن حمد النصيري إن الفرحة عمت أرجاء الجوف بادية وحاضرة، وتتزين بأجمل حللها ابتهاجا بزيارة خادم الحرمين الشريفين.

حدث تاريخي

وقال عضو المجلس البلدي سابقا زياد الشبيب: بكل الحب والولاء والإخلاص تستقبل منطقة الجوف في هذا اليوم التاريخي ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين، ليسعد الجميع بلقائه وتجديد البيعة والولاء في زيارته التفقدية للمنطقة التي تؤكد حرصه «حفظه الله» على تلمس احتياجات المواطنين، وأكد عضو مجلس المنطقة سابقا هلال بن صالح الحيزان، أن منطقة الجوف تشهد حدثا تاريخيا بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تجسد ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام لجميع مناطق مملكتنا الحبيبة، وتحقق حلم أهالي منطقة الجوف بمقدم الملك سلمان ليكتمل عقد المنظومة الحضارية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات.

القائد الوالد

وأوضح المؤرخ والقاص فايز المحيسن أن زيارة خادم الحرمين الشريفين تنشر السعادة والفرح للإنسان والمكان، بمنطقة الجوف التي تعيش هذه الأيام أسعد وأهم أيام تاريخها العريق وهي تستقبل من نذر نفسه لخدمة وطنه وشعبه. وجدد عضو مجلس إدارة النادي الأدبي سابقا خالد العيسى، الولاء والمحبة للملك سلمان الذي أولى جميع المناطق اهتماما كبيرا من خلال سلسلة الزيارات لعدد من المناطق في مملكتنا الحبيبة، ورفع أسمى عبارات الترحيب التي تليق بهذه المناسبة الغالية على أبناء المنطقة الذين أظهروا ولاءهم وحبهم للقيادة الرشيدة في مختلف وسائل الإعلام وطرقات وميادين الجوف.

عجلة التنمية

وقال التربوي سلطان المعزي الخالدي: استبشرنا وابتهجنا كباقي أبناء منطقة الجوف بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين، التي يحرص من خلالها على لقاء أبناء المنطقة والوقوف على جميع احتياجاتهم، ودفع عجلة التنمية بالمنطقة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.