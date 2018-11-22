شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو صوير: مظاهر اللحمة الوطنية أخرست المغرضين والحاقدين والان نبدء بالتفاصيل

عبر رؤساء المراكز والإدارات الحكومية في صوير بمنطقة الجوف، عن فرحتهم بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى منطقة الجوف، والحرص على تفقد المواطنين في المناطق والعمل على تلبية احتياجات المنطقة الاقتصادية والتعليمية والصحية.

وأكدوا لـ ”الخليج 365” أن زيارات ملك الحزم والعزم لأبناء شعبه في مختلف مناطق المملكة تجسد عمق التلاحم بين ولي الأمر والشعب، منوهين إلى أنه ليس بغريب على الملك سلمان الاحتفاء بأبنائه ومنجزاتهم التاريخية المشهودة، والاطلاع بنفسه على سير مشاريع الدولة وما تبذله من جهود لراحة مواطنيها، وثمنوا ما وصلت إليه المملكة من تقدم في شتى المجالات حتى أصبحت من البلاد المؤثرة في المنطقة والعالم ويشار إليها بالبنان بفضل الله -عز وجل - ثم برعاية واهتمام حكومتنا الرشيدة وقيادتنا الحكيمة.

قائد الأمة

أكد رئيس مركز صوير المكلف مشعان بن فرحان البكر، أن مشاعر المواطنين خلال الأيام التي سبقت الزيارة الملكية لا يمكن وصفها، والجوف اليوم تبتهج بزيارة قائد الأمة وربان السفينة، وقال: ما يشعرنا أيضا بالعزة والفخر أن مظاهر اللحمة الوطنية بين الشعب وقيادته والالتفاف الصادق بينهم أخرست ألسن المغرضين والحاقدين. فيما قال رئيس بلدية صوير المهندس تركي السلامة: إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله - إلى منطقة الجوف تعبر بصدق عن عمق التلاحم بين القيادة والشعب وترسيخ الوحدة الوطنية بين أبناء المملكة.

مشاريع تنموية

وأشار متعب القعقاع إلى أن الزيارة الملكية هي امتداد لحب قادة الوطن الأوفياء وشعبهم النبيل وتجسد أجمل معاني التلاحم واهتمام القيادة الحكيمة، وأضاف إن الزيارة تحمل في طياتها الخير والمشاريع التنموية التي تعود فائدتها على الوطن والمواطن.

زيارة تاريخية

وأوضح فايز البنية، أن هذا اليوم سيكون من الأيام الخالدة في ذاكرة أهالي الجوف بمناسبة الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وما ستتضمنه من دفع لعجلة التنمية وتسريع لما حققته المنطقة وحظيت به من مشاريع حضارية وتنموية وخدمية شاملة، سيكون لها الأثر البالغ في توفير حياة كريمة ينعم بها المواطن والمقيم في هذا الجزء الغالي من الوطن، وقال: تابعنا فرحة أهالي المنطقة بمقدم خادم الحرمين الشريفين ورصدنا بعضها في شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية، فالشاعر كتب قصيدته وتغنى بكلماتها، والمنشد أطلق أعذب الألحان، وكذلك الأطفال عبروا عن مشاعرهم بالسرور والفرحة.

تلمس احتياجات

وقال رئيس مركز «طلعة عمار» مطرد خالد الفريجي: الزيارة الميمونة ليست مستغربة من ولاة الأمر لما يقدمونه لخدمة الشعب وتلمس احتياجاتهم، والتواصل المستمر معهم، وتعد دليلا على اهتمام الحكومة بمناطق المملكة المختلفة.

مناسبة عظيمة

وأشار رئيس مركز عذفاء تركي المويشير، إلى أن الزيارة تعتبر مناسبة عظيمة وعزيزة تظهر وتجسد أبلغ معاني التلاحم والتآلف بين القيادة والشعب، وتؤكد في ذات الوقت حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تلمس احتياجات المواطنين عن كثب؛ لتحقيق متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم.

سعادة غامرة

وأكد رئيس مركز زلوم تركي صاهود المطيري، أن الزيارة تعكس مدى اهتمام القيادة وحرصها على كل بقعة من هذه البلاد المباركة وامتداد لعطاءاتها الخيّرة واتباع سياسة الباب المفتوح لتلمس احتياجات المواطنين عن قرب، وهذا ما يشعرنا بالسعادة الغامرة. فيما ذكر خطيب جامع أحمد بن حنبل بصوير، الشيخ مريزيق جطيل الرويلي، أن منطقة الجوف حظيت كمثيلاتها من مناطق بلادنا باهتمام ورعاية الحكومة، وتطورت في شتى المجالات، مؤكدا أن زيارة الملك المفدى وولي عهده الأمين للمنطقة هذه الأيام وتفقدهما لأبنائهما المواطنين والمواطنات، والحرص على متابعة وافتتاح المشاريع التنموية والتطويرية في المنطقة ومتابعة طلبات واحتياجات المواطنين، أكبر دليل على مكانة الجوف في قلب ولاة الأمر.

دولة عصرية

وبين مدير مستشفى صوير عامر القعقاع، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين التاريخية لمنطقة الجوف، تأتي في إطار رعايته وعنايته بأبناء شعبه في مختلف مناطق المملكة، وتعني قدوم الخير والعطاء والنماء والازدهار؛ لأنها تكتب تاريخا يعكس التطور الذي تعيشه بلادنا، وأضاف إن الإنجازات والمشاريع التنموية تستهدف بناء دولة عصرية تتقدم في كل المجالات، وتؤسس لنهضة تواكب الطموحات والتطلعات، والحمد لله أننا تحت قيادة مخلصة وحكيمة تحكم بالعدل والمساواة وتسعى لخير شعبها ورقيه وتقدمه، وأشار إلى ما يحظى به القطاع الصحي تحديدا من اهتمام في كافة الأصعدة لتقديم الرعاية الطبية المميزة للمواطنين والمقيمين.

ولاء وطاعة

وذكر رئيس كتابة العدل بدر علي الربيع، أن أهالي منطقة الجوف يستبشرون خيرا بالزيارة الكريمة الميمونة ويجددون الولاء والطاعة، وأضاف إن زيارات خادم الحرمين الحانية لكل المناطق وتفقد أحوال شعبه والوقوف على احتياجاتهم صورة جميلة ورائعة تؤكد التلاحم بين الراعي والرعية.

ملك الحزم

وقال مدير مكتب التعليم بصوير حمود باقي الرويلي: إن ينزل الغيث فهو نعمة تستحق الشكر بلا شك، فكيف بغيث يسقي القلوب تمثل بمقدم ملك الحزم في زيارة تاريخية للمنطقة كما هي عادة ولاة أمرنا بتفقد المواطنين وتلمس احتياجاتهم عن قرب وتدشين مشاريع التنمية والإعمار لرفاهية المواطن وكل مقيم على هذه الأرض المباركة، وأضاف إن الزيارة تسجل تاريخا جديدا يضاف لذاكرة الجوف الحافلة والعريقة الممتدة بقيمتها التاريخية والحضارية من الشويحطية حتى كاف شمالا، ومرورا بدومة التاريخ والحاضر حاضنة القلاع وموئل العصور القديمة بثقافاتها وحضاراتها العريقة، وأضاف: نجدد الحب والعهد والولاء لقيادة هذه البلاد المباركة «وبهمة عالية لا يشابهها إلا جبال طويق»، كما قال سمو ولي العهد الأمين -حفظه الله -.

تنمية شاملة

وأوضح مدير مكتب المساجد والدعوة والإرشاد بمركز صوير نايف عايد الرويلي، أن الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمنطقة الجوف تأتي ضمن اهتماماته في متابعة التنمية الشاملة لشعب المملكة، وقال: حللتم أهلا ووطئتم سهلا في دياركم وبين أبنائكم، ونجدد الولاء والبيعة والمحبة والوفاء لكم.

خير ونماء

ووصف رئيس المجلس البلدي بصوير د. خلف قاطع الرويلي، الزيارة بأنها حدث تاريخي وتأتي استمرارا لتلمس حكومتنا الرشيدة لاحتياجات المواطنين في جميع مناطق المملكة التي تشهد تقدما مستمرا، مثمنا تصدر المملكة لتقارير التنمية البشرية بكافة المجالات التي أولتها الحكومة اهتماما بالغا، وأضاف إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - لمنطقة الجوف تحمل في طياتها الكثير من الخير، وتصب في رفعة الوطن وتلبي متطلبات التنمية والرخاء، من خلال تفقد أحوال المواطنين والوقوف على تنفيذ العديد من مشاريع الخير والنماء.

تقدم وعطاء

وعبر مدير فرع خدمات المياه بصوير سامي سالم الفهيقي، عن فرحته بزيارة خادم الحرمين الشريفين قائد مسيرة التقدم والعطاء للجوف وأبنائها، ودعا الله تعالى بقلوب تملؤها المحبة والوفاء والإخلاص أن يوفق الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، ويسدد على طريق الخير والصلاح خطاهما، وأن يمتعهما بالصحة والعافية ويجعلهما ذخرا للإسلام والمسلمين أجمعين.