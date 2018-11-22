شكرا لقرائتكم فيديو.. الشاب راكان العنزي يشعل حفل أهالي الشمالية بقصيدة حماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - ألهب الشاب راكان العنزي حماس الحضور بحفل الاستقبال الذي نظمه أهالي الحدود الشمالية بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين للمنطقة. وألقى الشاب قصيدة حماسية أمام الملك نالت استحسان جميع الحضور. وقال الشاب راكان العنزي في أبيات القصيدة: خادم البيتين يا الشامخ البار *** دايم مواقيفك تحل القضية يوم الدول تسقط وتغرق وتنهار *** عشنا بأمان وخير صبح وعشية بدء التقديم على وظائف التجارة عبر نظام جدارة .. هنا الآلية و5 إيضاحات



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