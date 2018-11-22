الوحدة يسعى لعودة الانتصارات والفتح لوقف نزيف النقاط  والفيحاء لمواصلة الصحوة

محمد بن مسعود - الدمام - قطار دوري المحترفين يعاود الدوران مجددًا ووصوله لمحطته العاشرة

يعود الليلة قطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدوران مجددًا ووصوله لمحطته العاشرة بعد توقف دام 11 يومًا بسبب أيام "فيفا" للمنتخبات وارتباط المنتخب السعودي بمواجهتين وديتين أمام كلٍ من اليمن والأردن والتي تشهد إقامة ثلاثة لقاءات ساخنة.

الفتح × أحد

يحل أحد صاحب المركز ما قبل الأخير ضيفًا على نظيره الفتح صاحب المركز التاسع على أرض ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في تمام الساعة (2:45) ظهرًا.

يسعى فريق أحد للاستمرار بحصد النقاط للجولة الثالثة على التوالي والعودة للديار بنتيجة إيجابية تساعده في تحسين مركزه والابتعاد قليلاً عن منطقة الخطر إذا جاءت باقي النتائج في مصلحته.

في حين يبحث الضيوف عن وقف نزيف النقاط والنتائج السلبية الملازمة للفريق في الجولات الثلاث الماضية والعودة لسكة الانتصارات للارتقاء إلى منطقة الأمان في جدول الترتيب.

الفيحاء × الحزم

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالمجمعة عند الساعة (5:50 ) مساءً لقاء الفيحاء عاشر الترتيب مع نظيره الحزم صاحب المركز الحادي عشر.

يتطلع لاعبو الفيحاء لمواصلة العزف على نغمة الانتصارات للجولة الثالثة تواليًا من أجل تحسين مركزهم على لائحة الترتيب وتوسيع الفارق مع منافسهم إلى أربع نقاط .

يدخل الضيوف اللقاء على أمل الفوز والظفر بالنقاط الثلاث للعودة لسكة الانتصارات الغائبة عنهم منذ الجولة السادسة لأفراح جماهيرهم وتأكيد أحقية وجودهم في دوري المحترفين والصعود مكان منافسهم في سلم الترتيب.

الوحدة × الباطن

يستضيف فريق الوحدة صاحب المركز الخامس على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة فريق الباطن صاحب المركز 13 عند الساعة ( 6:20)مساءً.

يسعى الوحدة إلى استعادة توازنه وتصحيح مساره ومحو آثار الهزيمة التي تلقاها من قطبي مدينة الرياض (الهلال ، الشباب) في الجولتين الماضيتين للعودة إلى مربع الكبار ولإثبات أنه الحصان الأسود في هذا الموسم.

ويعلم مدرب الوحدة البرازيلي فابيو كاريلي أن أي تعثر قد يبعثر حسابات فريقه ويبعده عن المنافسة ولاسيما أن مواجهته المقبلة ستكون أمام النصر في الرياض.

في المقابل يتطلع الباطن لمواصلة حصده للنقاط وابتعاده عن مناطق شبح الهبوط خصوصًا أن أي تعثر جديد سيزيد من متاعب الفريق في جدول الترتيب.