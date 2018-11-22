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محمد بن مسعود - الدمام - تم تعيين عبدالرحمن الشهراني مديرًا لإدارة تطوير الأعمال والعلاقات العامة بالمستشفى السعودي الألماني بعسير. ويمتلك "الشهراني" خبرة كبيرة في مجال العلاقات العامة والعلامات التجارية والتسويق امتدت لأكثر من ٩ سنوات. ويأمل "الشهراني" بدوره أن يكون إضافة للمستشفى والمنطقة لأنه من أبنائها. كل التوفيق والنجاح له في عمله الجديد. "الشهراني" مديرًا للتطوير في "السعودي الألماني" بعسير صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-22 تم تعيين عبدالرحمن الشهراني مديرًا لإدارة تطوير الأعمال والعلاقات العامة بالمستشفى السعودي الألماني بعسير. ويمتلك "الشهراني" خبرة كبيرة في مجال العلاقات العامة والعلامات التجارية والتسويق امتدت لأكثر من ٩ سنوات. ويأمل "الشهراني" بدوره أن يكون إضافة للمستشفى والمنطقة لأنه من أبنائها. كل التوفيق والنجاح له في عمله الجديد. 22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440 01:30 AM تم تعيين عبدالرحمن الشهراني مديرًا لإدارة تطوير الأعمال والعلاقات العامة بالمستشفى السعودي الألماني بعسير. ويمتلك "الشهراني" خبرة كبيرة في مجال العلاقات العامة والعلامات التجارية والتسويق امتدت لأكثر من ٩ سنوات. ويأمل "الشهراني" بدوره أن يكون إضافة للمستشفى والمنطقة لأنه من أبنائها. كل التوفيق والنجاح له في عمله الجديد. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "الشهراني" مديرًا للتطوير في "السعودي الألماني" بعسير ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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