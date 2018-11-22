بمشاركة أربعة فرق سعودية.. سحب قرعة دوري أبطال آسيا اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - تسحب اليوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة دوري أبطال آسيا 2019.
ويمثل السعودية أربعة فرق وهي الهلال، الأهلي، الاتحاد في دور المجموعات، فيما سيخوض النصر دور الملحق الآسيوي وفي حالة تجاوزه سيلتحق بدور المجموعات.
وأعلن الاتحاد الآسيوي عن توجيه الدعوة إلى عدد من أساطير كرة القدم الآسيوية في حفل السحب منهم الإماراتي سلطان راشد والكوري الجنوبي
ونقل موقع الاتحاد الآسيوي عنه قوله "قبل أيام شهدنا فوز كاشيما انتلرز بأول لقب له في دوري أبطال آسيا بعد نهائي قوي ومثير أمام بيروزي الإيراني في البطولة المميزة على صعيد الجائزة المالية البالغة أربعة ملايين دولار".
بمشاركة أربعة فرق سعودية.. سحب قرعة دوري أبطال آسيا اليومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-22
تسحب اليوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة دوري أبطال آسيا 2019.
ويمثل السعودية أربعة فرق وهي الهلال، الأهلي، الاتحاد في دور المجموعات، فيما سيخوض النصر دور الملحق الآسيوي وفي حالة تجاوزه سيلتحق بدور المجموعات.
وأعلن الاتحاد الآسيوي عن توجيه الدعوة إلى عدد من أساطير كرة القدم الآسيوية في حفل السحب منهم الإماراتي سلطان راشد والكوري الجنوبي
ونقل موقع الاتحاد الآسيوي عنه قوله "قبل أيام شهدنا فوز كاشيما انتلرز بأول لقب له في دوري أبطال آسيا بعد نهائي قوي ومثير أمام بيروزي الإيراني في البطولة المميزة على صعيد الجائزة المالية البالغة أربعة ملايين دولار".
22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440
01:00 AM
تسحب اليوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة دوري أبطال آسيا 2019.
ويمثل السعودية أربعة فرق وهي الهلال، الأهلي، الاتحاد في دور المجموعات، فيما سيخوض النصر دور الملحق الآسيوي وفي حالة تجاوزه سيلتحق بدور المجموعات.
وأعلن الاتحاد الآسيوي عن توجيه الدعوة إلى عدد من أساطير كرة القدم الآسيوية في حفل السحب منهم الإماراتي سلطان راشد والكوري الجنوبي
ونقل موقع الاتحاد الآسيوي عنه قوله "قبل أيام شهدنا فوز كاشيما انتلرز بأول لقب له في دوري أبطال آسيا بعد نهائي قوي ومثير أمام بيروزي الإيراني في البطولة المميزة على صعيد الجائزة المالية البالغة أربعة ملايين دولار".
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المصدر : الخليج 365
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