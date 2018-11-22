انت الان تتابع "المطرفي" يفتتح مركز الدفاع المدني بعسفان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نيابة عن الفريق "العمرو" بحضور محافظ الجموم افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي، مركز الدفاع المدني بعسفان، نيابة عن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني. وقد تجول الحضور في مرافق المركز الذي تم تجهيزه بكامل المعدات على مساحة ٢٥٠٠م ثم تم البدء في فقرات الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة.

"المطرفي" يفتتح مركز الدفاع المدني بعسفان صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-22 افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي، مركز الدفاع المدني بعسفان، نيابة عن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني. وقد تجول الحضور في مرافق المركز الذي تم تجهيزه بكامل المعدات على مساحة ٢٥٠٠م ثم تم البدء في فقرات الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة. 22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440 12:47 AM نيابة عن الفريق "العمرو" بحضور محافظ الجموم نيابة عن الفريق "العمرو" بحضور محافظ الجموم افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي، مركز الدفاع المدني بعسفان، نيابة عن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني. وقد تجول الحضور في مرافق المركز الذي تم تجهيزه بكامل المعدات على مساحة ٢٥٠٠م ثم تم البدء في فقرات الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة.

نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "المطرفي" يفتتح مركز الدفاع المدني بعسفان ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365