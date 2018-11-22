"المطرفي" يفتتح مركز الدفاع المدني بعسفان

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افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي، مركز الدفاع المدني بعسفان، نيابة عن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني.
وقد تجول الحضور في مرافق المركز الذي تم تجهيزه بكامل المعدات على مساحة ٢٥٠٠م ثم تم البدء في فقرات الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة.
"المطرفي" يفتتح مركز الدفاع المدني بعسفانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-22
افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي، مركز الدفاع المدني بعسفان، نيابة عن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني.
وقد تجول الحضور في مرافق المركز الذي تم تجهيزه بكامل المعدات على مساحة ٢٥٠٠م ثم تم البدء في فقرات الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة.
22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440
12:47 AM
نيابة عن الفريق "العمرو" بحضور محافظ الجموم
افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي، مركز الدفاع المدني بعسفان، نيابة عن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني.
وقد تجول الحضور في مرافق المركز الذي تم تجهيزه بكامل المعدات على مساحة ٢٥٠٠م ثم تم البدء في فقرات الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة.
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المصدر : الخليج 365
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