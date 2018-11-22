النفط يتعافى بارتفاع نحو دولار للبرميل رغم مخاوف زيادة المعروض

محمد بن مسعود - الدمام - تزامناً مع بيانات للحكومة الأمريكية أظهرت قوة الطلب على الوقود

ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار للبرميل يوم الأربعاء متعافية من أدنى مستويات في أشهر، بعد أن أظهرت بيانات من الحكومة الأمريكية قوة الطلب على الوقود، لكن المخاوف بشأن زيادة المعروض العالمي من الخام مازالت مستمرة، وفق وكالة رويترز.

وتفصيلاً، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 95 سنتاً، لتبلغ في التسوية 63.48 دولاراً للبرميل، بارتفاع 1.52 بالمئة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار، لتبلغ في التسوية 54.63 دولاراً للبرميل بارتفاع 2.25 بالمئة.

وفي غضون ذلك، زادت مخزونات الخام الأمريكية 4.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي وفقاً لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة، وهي زيادة أكبر من المتوقعة. ونمت مخزونات الخام لتسعة أسابيع متتالية في أطول موجة من نوعها منذ مارس آذار 2017.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينج في ولاية أوكلاهوما هبطت بمقدار 116 ألف برميل، في أول انخفاض من نوعه في تسعة أسابيع، فيما هبطت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل إلى 225.3 مليون برميل، مسجلة أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2017، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 77 ألف برميل، وفقاً للبيانات.

وفي السياق ذاته، هبط برنت بأكثر من 25 بالمئة منذ أن بلغ أعلى مستوى في أربع سنوات عند 86.74 دولاراً للبرميل في الثالث من أكتوبر تشرين الأول، بما يعكس توقعات تباطؤ الطلب ووفرة الإمدادات من السعودية وروسيا والولايات المتحدة.

جاء ذلك فيما تحدثت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عن تقليص الإمدادات بعد أشهر فقط من زيادتها، خشية احتمالات حدوث تخمة جديدة في المعروض، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أن أوبك وروسيا ومنتجين آخرين يدرسون خفض الإمدادات بما بتراوح بين مليون و1.4 مليون برميل يومياً خلال اجتماع السادس من ديسمبر كانون الأول.