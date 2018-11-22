- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع النفط يتعافى بارتفاع نحو دولار للبرميل رغم مخاوف زيادة المعروض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار للبرميل يوم الأربعاء متعافية من أدنى مستويات في أشهر، بعد أن أظهرت بيانات من الحكومة الأمريكية قوة الطلب على الوقود، لكن المخاوف بشأن زيادة المعروض العالمي من الخام مازالت مستمرة، وفق وكالة رويترز.
وتفصيلاً، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 95 سنتاً، لتبلغ في التسوية 63.48 دولاراً للبرميل، بارتفاع 1.52 بالمئة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار، لتبلغ في التسوية 54.63 دولاراً للبرميل بارتفاع 2.25 بالمئة.
وفي غضون ذلك، زادت مخزونات الخام الأمريكية 4.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي وفقاً لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة، وهي زيادة أكبر من المتوقعة. ونمت مخزونات الخام لتسعة أسابيع متتالية في أطول موجة من نوعها منذ مارس آذار 2017.
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينج في ولاية أوكلاهوما هبطت بمقدار 116 ألف برميل، في أول انخفاض من نوعه في تسعة أسابيع، فيما هبطت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل إلى 225.3 مليون برميل، مسجلة أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2017، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 77 ألف برميل، وفقاً للبيانات.
وفي السياق ذاته، هبط برنت بأكثر من 25 بالمئة منذ أن بلغ أعلى مستوى في أربع سنوات عند 86.74 دولاراً للبرميل في الثالث من أكتوبر تشرين الأول، بما يعكس توقعات تباطؤ الطلب ووفرة الإمدادات من السعودية وروسيا والولايات المتحدة.
جاء ذلك فيما تحدثت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عن تقليص الإمدادات بعد أشهر فقط من زيادتها، خشية احتمالات حدوث تخمة جديدة في المعروض، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أن أوبك وروسيا ومنتجين آخرين يدرسون خفض الإمدادات بما بتراوح بين مليون و1.4 مليون برميل يومياً خلال اجتماع السادس من ديسمبر كانون الأول.
النفط يتعافى بارتفاع نحو دولار للبرميل رغم مخاوف زيادة المعروضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-22
ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار للبرميل يوم الأربعاء متعافية من أدنى مستويات في أشهر، بعد أن أظهرت بيانات من الحكومة الأمريكية قوة الطلب على الوقود، لكن المخاوف بشأن زيادة المعروض العالمي من الخام مازالت مستمرة، وفق وكالة رويترز.
وتفصيلاً، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 95 سنتاً، لتبلغ في التسوية 63.48 دولاراً للبرميل، بارتفاع 1.52 بالمئة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار، لتبلغ في التسوية 54.63 دولاراً للبرميل بارتفاع 2.25 بالمئة.
وفي غضون ذلك، زادت مخزونات الخام الأمريكية 4.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي وفقاً لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة، وهي زيادة أكبر من المتوقعة. ونمت مخزونات الخام لتسعة أسابيع متتالية في أطول موجة من نوعها منذ مارس آذار 2017.
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينج في ولاية أوكلاهوما هبطت بمقدار 116 ألف برميل، في أول انخفاض من نوعه في تسعة أسابيع، فيما هبطت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل إلى 225.3 مليون برميل، مسجلة أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2017، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 77 ألف برميل، وفقاً للبيانات.
وفي السياق ذاته، هبط برنت بأكثر من 25 بالمئة منذ أن بلغ أعلى مستوى في أربع سنوات عند 86.74 دولاراً للبرميل في الثالث من أكتوبر تشرين الأول، بما يعكس توقعات تباطؤ الطلب ووفرة الإمدادات من السعودية وروسيا والولايات المتحدة.
جاء ذلك فيما تحدثت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عن تقليص الإمدادات بعد أشهر فقط من زيادتها، خشية احتمالات حدوث تخمة جديدة في المعروض، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أن أوبك وروسيا ومنتجين آخرين يدرسون خفض الإمدادات بما بتراوح بين مليون و1.4 مليون برميل يومياً خلال اجتماع السادس من ديسمبر كانون الأول.
22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440
12:46 AM
تزامناً مع بيانات للحكومة الأمريكية أظهرت قوة الطلب على الوقود
ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار للبرميل يوم الأربعاء متعافية من أدنى مستويات في أشهر، بعد أن أظهرت بيانات من الحكومة الأمريكية قوة الطلب على الوقود، لكن المخاوف بشأن زيادة المعروض العالمي من الخام مازالت مستمرة، وفق وكالة رويترز.
وتفصيلاً، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 95 سنتاً، لتبلغ في التسوية 63.48 دولاراً للبرميل، بارتفاع 1.52 بالمئة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار، لتبلغ في التسوية 54.63 دولاراً للبرميل بارتفاع 2.25 بالمئة.
وفي غضون ذلك، زادت مخزونات الخام الأمريكية 4.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي وفقاً لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة، وهي زيادة أكبر من المتوقعة. ونمت مخزونات الخام لتسعة أسابيع متتالية في أطول موجة من نوعها منذ مارس آذار 2017.
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينج في ولاية أوكلاهوما هبطت بمقدار 116 ألف برميل، في أول انخفاض من نوعه في تسعة أسابيع، فيما هبطت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل إلى 225.3 مليون برميل، مسجلة أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2017، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 77 ألف برميل، وفقاً للبيانات.
وفي السياق ذاته، هبط برنت بأكثر من 25 بالمئة منذ أن بلغ أعلى مستوى في أربع سنوات عند 86.74 دولاراً للبرميل في الثالث من أكتوبر تشرين الأول، بما يعكس توقعات تباطؤ الطلب ووفرة الإمدادات من السعودية وروسيا والولايات المتحدة.
جاء ذلك فيما تحدثت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عن تقليص الإمدادات بعد أشهر فقط من زيادتها، خشية احتمالات حدوث تخمة جديدة في المعروض، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أن أوبك وروسيا ومنتجين آخرين يدرسون خفض الإمدادات بما بتراوح بين مليون و1.4 مليون برميل يومياً خلال اجتماع السادس من ديسمبر كانون الأول.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، النفط يتعافى بارتفاع نحو دولار للبرميل رغم مخاوف زيادة المعروض ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتعافى بارتفاع نحو دولار للبرميل رغم مخاوف زيادة المعروض على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .