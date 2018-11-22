السعودية اليوم / منسوبو الغرفة التجارية الصناعية بالحدود الشمالية: زيارة الملك سلمان تأتي استكمالًا لمسيرة النماء والعطاء

عرعر 13 ربيع الأول1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأكد منسوبو الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله - للمنطقة تأتي استكمالًا لمسيرة النماء والعطاء.وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة بالمنطقة المهندس منيع بن صالح ناصر الخليوي: بكل مشاعر الحب والولاء والفخر والاعتزاز نستقبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حبًا وولاءً لهما وللوطن وفخرًا واعتزازًا، فأهلًا ومرحبًا.وأفاد أن المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تطورًا في جميع المجالات وحركة تصحيحية لمؤسساتها فأصبح العمل في مؤسسات الدولة متوافقا مع معايير الجودة العالمية وفق رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الزيارة خير دليل وبرهان على اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بجميع مناطق ومواطني المملكة على حد سواء، وترسيخ لمشاعر الود والولاء والإخلاص بين الراعي والرعية.وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة بالمنطقة نواف بن مزعل سلطان الذايدي أنه بكل الحب والولاء وقلوب مليئة بالإخلاص والوفاء نرحب بقدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - بمناسبة الزيارة الملكية الكريمة للمنطقة.// يتبع //00:43ت م0360

عام / منسوبو الغرفة التجارية الصناعية بالحدود الشمالية: زيارة الملك سلمان تأتي استكمالًا لمسيرة النماء والعطاء

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وأبان أمين عام الغرفة بالمنطقة محمد بن غياض الدهمشي أن الكلمات لتعجز عن إيصال شعور الفرح والسرور بزيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة بكل ما تحمله من خير للمنطقة ومواطنيها من افتتاح المشروعات الضخمة كوعد الشمال وغيرها، خير دليل وبرهان على اهتمام ولاة الآمر -حفظهم الله- بتنمية المملكة وأهلها والسير بها إلى الأمام لتكون في مصاف الدول المتقدمة محافظة بذلك على قيمها الراسخة التي تستمدها من ديننا الحنيف ومواكبة لمعايير التقدم العلمي ساعية نحو الرقي بالوطن والمواطنين وفق رؤية 2030.

ورفع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة بالمنطقة عبدالعزيز بن سليمان الجربوع أسمى معاني الحب والولاء والعرفان والترحيب بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، مؤكدًا أن سعادة أهالي منطقة الحدود الشمالية بزيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة ما هي إلا ترجمة صادقة للولاء والحب الذي يسكن قلوب المواطنين وينبض بمشاعر صادقة تجاه قيادة هذه البلاد.

ورحب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة بقدوم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - للمنطقة، مؤكدين أن هذه الزيارة كمثيلاتها من زيارات لمناطق المملكة لا تحمل في ثناياها إلا كل نماء وعطاء، لافتين إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة الكثير من المشروعات التنموية الكبرى ضمن خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، حيث تشكل الزيارة حافزًا للجميع، لمضاعفة الجهود ولتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في شتى المجالات والخدمات ومواصلة التنمية تحقيقًا لأهداف القيادة الرشيدة والاهتمام بالمواطن ورفاهيته.

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