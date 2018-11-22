السعودية | الشيخ المغامسي خلال لقاء أمير عسير: أنعم الله على بلادنا باجتماع الكلمة ووحدة الصف

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الشيخ المغامسي خلال لقاء أمير عسير: أنعم الله على بلادنا باجتماع الكلمة ووحدة الصف والان مع التفاصيل

المناطق - عسير

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في ضيافة الإمارة بحي السد بأبها مساء اليوم ، أصحاب المعالي والفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة وأعضاء مجلسي المنطقة والبلدي، في جلسة سموه الأسبوعية .

وفي بداية اللقاء ألقى فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة وإمام مسجد قباء كلمة توجيهية حث خلالها على التراحم بين الناس ونشرة الرحمة بينهم و التآزر والتعاطف والتعاون، وبذل الخير والمعروف والإحسان، فيما بينهم مبينا أن الرحمة ركيزة من أهم الركائز التي يقوم عليها المجتمع المسلم بجميع أفراده، حيث يستشعرون من خلالها معنى الوحدة والألفة، فيصبحون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء .

و أكد الشيخ المغامسي خلال كلمته على ضرورة السمع والطاعة لولاة الأمر خصوصاً عند ظهور بوادر الفتن وعدم الإلتفات خلف الشائعات المغرضة التي يبثها الأعداء ، مشيراً إلى أن السلف الصالح يولون طاعة ولي الأمر جل اهتمامهم وذلك لأهمية هذا الجانب ، مؤكداً في الوقت ذاته على تقوية اللحمة الوطنية، والابتعاد عن المزايدات المضللة .

وبين الشيخ المغامسي في ختام كلمته أن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على هذه البلاد المباركة، اجتماع الكلمة ووحدة الصف، والتي تتجسد معانيها ومظاهرها في الاحتفالات الوطنية التي تظهر قرب القيادة من مواطنيها وذلك من خلال تلمس احتياجاتهم والعمل على كل ما من شأنه راحتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم .

عقب ذلك تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنمية المنطقة ، وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة.