السعودية | الأردن تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف ممارسات الاحتلال الإسرئيلي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأردن تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف ممارسات الاحتلال الإسرئيلي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:51 صباحًا, 22 نوفمبر 2018 م
المناطق - وكالات
أدانت الحكومة الأردنية اليوم، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تعديل ما يُسمى بقانون “الحدائق الوطنية في إسرائيل، عادّة القانون انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وقالت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات ” إن القانون سيعمل على تعزيز الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني في القدس الشرقية وفي المناطق الملاصقة للسور الجنوبي والغربي للمسجد الأقصى المبارك”.
وأكدت في بيان صحفي، رفض الأردن لكل الإجراءات والسياسات الإسرائيلية الرامية لفرض الحقائق الجديدة على الأرض في الأراضي المحتلة العام 1967م، بما فيها القدس الشرقية وتغيير هويتها، مطالبة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الممارسات الخطيرة وغير الشرعية.
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