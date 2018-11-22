شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يُشرف حفل استقبال أهالي الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم، في مدينة عرعر حفل استقبال أهالي منطقة الحدود الشمالية بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، ودشن - أيده الله - ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - قوبل بعاصفة ترحيبية من الأهالي.

وبعد أن أخذ - حفظه الله - مكانه في المنصة الرئيسة، عُزف السلام الملكي. ثم بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

«ترحيب كبير»

إثر ذلك، ألقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، كلمةً بهذه المناسبة رحب في مستهلها باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الحدود الشمالية كافة بالمقدم الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى منطقة الحدود الشمالية.

وقال سموه: "إنه ليومٌ تُعَانِقُ فيه الأرضُ السماء، وتتبسّمُ فيه الشمسُ والأنواء، ببهاءِ قدومِكُم، وَشَرَفِ وصولِكُم".

وأضاف سموه : من هنا، وَعَبْرَ خطواتِ الماضي المطمئنِّ على دَرْبِ زُبيدة، وصولاً إلى وعدِ الشمال، ومعانقةً لمستقبلِ الآمَال.. نملأُ الأرضَ والسماء، بأريجِ الدعاء، وأنقى الترحيبِ والثناء، بمنزلتِكمُ الأسمى، ومقامِكمُ الأسنى، وبسموِّ سيّدي وليِّ عهدِكم القويِّ الأمين، عرّابُ الرُّؤيَةِ، التي تتبوأ بها بلادُنا مدارجَ المجدِ والسُّؤْدَدِ والتمكين.

وتابع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان قائلاً: تتواصلُ الآمالُ ، من خلالِ تشريفِكم -أيدكمُ اللهُ ورعاكم-، وبحضورِ سيدي وليِّ العهد حَفِظَهُ الله، وتكرُّمِكم بتدشينِ ووضعِ حجرِ الأساسِ لمشاريعِ منطقةِ الحدودِ الشماليةِ.

وأكد سموه قائلاً: إن الوطن يزخر بقيادتكم -حفظكم الله- وأبناءه وبناته، ليسمو بهم مستقبلُ هذهِ البلادِ النَّقِيَّة، وعلى كَوَاهِلِهِمْ صناعةُ الحضارةِ الإنسانية، تحقيقًا لمستقبلِ الخيرِ والنَّمَاء، الذي يَعُمُّ فِجَاجَ هذا الوطنِ المِعْطَاء، ومِنْهُ منطقةُ الحدودِ الشمالية، التي يسهم أبناؤُها وبناتُها، وسائرُ مناطقِ المملكة، في دفعِ عجلةِ التنميةِ الشاملةِ الكاملة، نحو تطلعاتٍ واعدة، وآمالٍ صامدة.

ودعا سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الله تعالى أن يديم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عزاً للإسلام ونصرة للمستضعفين، وأن يحفظ على هذا البلاد أمنها واستقرارها وأن يحفظه من كيد الكائدين.

«تدشين مشروعات»

بعد ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - عرضًا مرئيًا تناول 65 مشروعًا تنمويًا بتكلفة إجمالية بلغت 10,532,730,802 ريال في منطقة الحدود الشمالية وجاءت كالتالي:

- مشروعات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مشروع واحد بقيمة 95,570,091 ريالاً.

- مشاريع وزارة الصحة بواقع 16 مشروعاً حظي بها القطاع الصحي بالمنطقة، بتكلفة إجمالية بلغت 773,300,000 ريال .

- مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية بواقع 8 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 968,202,231 ريالاً .

- مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بلغت 12 مشروعاً بتكلفة 482,360,697 ريالاً .

- مشروعات وزارة الإسكان 4 مشاريع بواقع 691,454,289 ريالاً.

- مشروعات التعليم 17 مشروعاً في كل من جامعة الحدود الشمالية وإدارة التعليم بالمنطقة بواقع 2,087,381,209 ريالات.

- مشروعات وزارة المالية (الهيئة العامة للجمارك) مشروعاً واحدا بقيمة إجمالية بلغت 259,441,433 ريالاً.

- مشروعات وزارة النقل مشروعان بواقع 109,020,852 ريالاً .

- مشروعات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (الشركة السعودية الكهرباء) 3 مشاريع بواقع 4,566,000,000 ريال .

- مشروع الاسمنت الأبيض بقيمة 500,000,000 ريال.

بعدها دشن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - المشاريع التنموية في منطقة الحدود الشمالية التي تضمنها العرض المرئي.

«وقفة فخر»

وشاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور لوحة فنية بعنوان " وقفة فخر " من كلمات الشاعر فهد المساعد وأداء الفنانين محمد عبده ورابح صقر وماجد المهندس وألحان رابح صقر.

ثم أُديت العرضة السعودية، وشارك فيها خادم الحرمين الشريفين.

ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين بتكريم المتميزين من منطقة الحدود الشمالية، وتسليمهم جوائزهم، وهم: - الدكتورة ميساء محمد علي السويلم (استشارية طب وجراحة عيون، والحاصلة على جائزة امرأة العام للمملكة العربية السعودية من المنظمة الأمريكية العالمية لسنة 2011م , 2012م، المدير الطبي في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد).

- الطالبة أسيل منور العنزي (الحائزة على المركز الأول في التخصصات الطبية على مستوى المملكة).

- الطالب سليمان سعود العنزي (الحاصل على الميدالية الذهبية والمركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة موهوب "للفيزياء" عام 2018م).

وفي ختام الحفل تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - هدية تذكارية، تشرف بتقديمها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

كما تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - هدية تذكارية من سمو أمير المنطقة.

عقب ذلك تشرف أهالي منطقة الحدود الشمالية بالسلام على الملك المفدى -رعاه الله -. ثم شرف خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - مأدبة العشاء المعدة بهذه المناسبة .