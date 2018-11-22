شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: نهج الحوثي في الكذب ومخالفة التعهدات ينسجم مع رعاتهم الإيرانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن المملكة السعودية والإمارات ماضيتان بدعم أشقائنا الشعب اليمني العزيز.

وقال الأمير خالد بن سلمان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “ميليشيا الحوثي التابعة لإيران أعلنت عن وقف الهجمات الصاروخية على دول التحالف والقوات اليمنية المدافعة عن الشرعية، وبعد أقل من 13 ساعة، أطلقوا صاروخًا على ميدي، أمر غير مستغرب ومنسجم مع نهجهم الذي يقوم على الكذب ومخالفة التعهدات”.

وأضاف: “هذا النهج الحوثي ينسجم مع أسلوب رُعاتهم الإيرانيين، نرى من جهة وزير الخارجية ظريف ينكر أي تدخل إيراني في اليمن، في حين يفاخر أصحاب القرار الحقيقي مثل نائب قائد الحرس الثوري حسين سلامي بالنفوذ الإيراني الخبيث من البحر الأحمر وصولًا للبحر المتوسط”.

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